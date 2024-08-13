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林郁婷奧運奪金 好友看她一路辛苦過來、曝兒時被田徑隊拒絕

記者李成蔭／新北即時報導
巴黎奧運落幕，中華代表團選手林郁婷（圖）13日上午7時10分返抵桃園國際機場。（記者葉信菉／攝影）
巴黎奧運落幕，中華代表團選手林郁婷（圖）13日上午7時10分返抵桃園國際機場。（記者葉信菉／攝影）

台灣奧運女子拳擊國手林郁婷奪金，舉國歡騰，她的兒時好友及學弟妹們也很有感觸。林郁婷兒時好友陳雅韻透露，過去兩人國小一起練田徑，還因為身材關係沒被選上，後來國中相約打拳，看到林一路來的辛苦及成就真的感動；學妹們也說，希望以金牌為目標；教練則說，今天這成就證明「我們其實跟世界沒有離很遠」。

林郁婷奪金感動眾人，除母親外，兒時好友、學弟妹們更感到與有榮焉，今天也組接機團赴桃園機場接機，學妹們直呼感觸真的很多，也說林郁婷是大明星，今天還來不及講到話，但真的太替林感到開心。

台灣奧運女子拳擊國手林郁婷奪金，母校鶯歌工商組接機團接機。（記者李成蔭／攝影）
台灣奧運女子拳擊國手林郁婷奪金，母校鶯歌工商組接機團接機。（記者李成蔭／攝影）

學妹陳雅韻現是鶯歌國中體育教師，她回憶起兩人時光還是很感動。她說，自己是林郁婷小一歲的學妹，從小開始同個國小、國中、高中，想當年兩人一起在國小練田徑，林資質非常好，只是因為身材比較小，因此沒有被田徑學校選上。

陳雅韻指出，彼此後來都決定一起升到鶯歌國中，林郁婷當時先去學拳擊，還相揪「雅韻走啊，去打拳擊啊」，但她當時還不知道拳擊是什麼，後來也懵懵懂懂被林揪去參與校隊；這一路來跟著林，看到林非常辛苦，尤其國中時期還沒那麼高，直到高中才感覺變高，這期間發現林如此厲害。如今林奪金，大家都很開心，那瞬間她也很感動，甚至默默掉淚，日後相聚時一定要給林一個誠摯恭喜。

台灣奧運女子拳擊國手林郁婷奪金，兒時好友陳雅韻很有感觸。（記者李成蔭／攝影）
台灣奧運女子拳擊國手林郁婷奪金，兒時好友陳雅韻很有感觸。（記者李成蔭／攝影）

鶯歌工商拳擊隊成員高君艾表示，看到林郁婷拿金牌光榮歸國，替林感到開心，今天林是超級大明星，現場粉絲實在太多，也沒機會講到話，相信林一定會再返校，屆時一定要送上祝福說聲「學姊辛苦了，妳很棒」。

至於學弟妹們是否未來都會以金牌為目標？高君艾笑稱「很有可能，哈哈哈哈」，但也說想要達到目標還是要再努力一點。林郁婷真的很照顧學弟妹們，練習上、心靈上、技術上都會給予指導。

鶯歌工商拳擊隊教練郭坤維表示，現在心情是又緊張、又興奮、又開心，因為以前跟教練曾自強、林郁婷一起做著夢，如今放下心中一個石頭，因為「我們做到了」，這對學校來說是無比光榮，對台灣拳擊界來說也很振奮人心，因為以前永遠都不敢想的事情達成了，也讓其他選手及教練有個目標，「我們其實跟世界沒有離很遠，只要願意做，有一天都有機會達成」。

台灣奧運女子拳擊國手林郁婷奪金，鶯歌工商拳擊隊教練郭坤維很有感觸。（記者李成蔭／...
台灣奧運女子拳擊國手林郁婷奪金，鶯歌工商拳擊隊教練郭坤維很有感觸。（記者李成蔭／攝影）

鶯歌工商校長顏龍源補充，後續的遊行與慶祝活動，目前正由鶯歌區公所積極規畫中，若有進一步的訊息會再對外說明。

林郁婷 奧運

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