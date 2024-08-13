英女王生前搭機癖好曝光 起飛必吃指定品牌薄荷糖
每日郵報報導，前英國航空（British Airways）資深空服員離世後，其服務筆記曝光已故英國女王伊莉莎白二世（Queen Elizabeth II）搭機出行的小癖好，比如在機上會見外賓前喜歡來杯馬丁尼，起飛期間指定吃Velamints牌薄荷糖，而且熱中追蹤即時飛行狀態。
前空服員愛馮斯（Elizabeth Evans）自1970年代起於英航服務，28年職業生涯服務過許多大人物，包含已故英女王伊莉莎白二世與其丈夫菲利普親王（Prince Philip）於1989年訪問新加坡和馬來西亞之行。
愛馮斯逝世後，其服務筆記也一同曝光，其中描述英航對於如何服務這對王室夫婦有一套具體指示，諸如行前聯絡女王的服裝師確認鋪床方式正確，還有女王搭機會帶自己的枕頭。
另外，女王習慣在飛機起飛前吃Velamints品牌的薄荷糖，必須確保她手邊和更衣室都有一碗薄荷糖。
空服員也被叮嚀，飛機降落時，如果女王正在睡眠，切勿打擾，讓她在床上即可。
此外，其中一條筆記記錄，女王喜歡在外賓抵達前喝一杯馬丁尼。女王駕崩一年前因關節問題停止攝取酒精。
愛馮斯生前的收藏筆記近期將由漢森拍賣行（Hansons Auctioneers）進行拍賣。
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