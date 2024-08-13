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英女王生前搭機癖好曝光 起飛必吃指定品牌薄荷糖

編譯盧思綸／即時報導
英航資深空服員離世後的服務筆記曝光已故英國女王伊莉莎白二世搭機出行的小癖好。（路透）
英航資深空服員離世後的服務筆記曝光已故英國女王伊莉莎白二世搭機出行的小癖好。（路透）

每日郵報報導，前英國航空（British Airways）資深空服員離世後，其服務筆記曝光已故英國女王伊莉莎白二世（Queen Elizabeth II）搭機出行的小癖好，比如在機上會見外賓前喜歡來杯馬丁尼，起飛期間指定吃Velamints牌薄荷糖，而且熱中追蹤即時飛行狀態。

前空服員愛馮斯（Elizabeth Evans）自1970年代起於英航服務，28年職業生涯服務過許多大人物，包含已故英女王伊莉莎白二世與其丈夫菲利普親王（Prince Philip）於1989年訪問新加坡和馬來西亞之行。

愛馮斯逝世後，其服務筆記也一同曝光，其中描述英航對於如何服務這對王室夫婦有一套具體指示，諸如行前聯絡女王的服裝師確認鋪床方式正確，還有女王搭機會帶自己的枕頭。

另外，女王習慣在飛機起飛前吃Velamints品牌的薄荷糖，必須確保她手邊和更衣室都有一碗薄荷糖。

空服員也被叮嚀，飛機降落時，如果女王正在睡眠，切勿打擾，讓她在床上即可。

此外，其中一條筆記記錄，女王喜歡在外賓抵達前喝一杯馬丁尼。女王駕崩一年前因關節問題停止攝取酒精。

愛馮斯生前的收藏筆記近期將由漢森拍賣行（Hansons Auctioneers）進行拍賣。

拍賣 新加坡 英國女王

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