修水電「只移4個插座」破千元 美國有哪些小眾高薪職業

網友分享在美國的小眾職業。冷氣維修示意圖。(美聯社)

放眼全世界有很多人想赴美工作定居，華人網友分享五個「在美國沒聽過的小眾職業」，由於具有地域特色，在當地算是高薪的職業，包括電焊技師及工程師、冷氣維修技師、水暖師傅、電工師傅、園丁，時薪破百元、年薪可達15萬以上不等。

一名網友在小紅書分享「在美國沒聽過的小眾職業」。第一，Welder，電焊技師及工程師，墨西哥沿岸石油 管道多的地方，需要大量這類技師，如德州、路易斯安娜、密西西比、阿拉巴馬，時薪100元、年薪15-20萬元。核設施、工廠工業、部隊設施等的管道年薪至少15萬元起跳，最高可達50-70萬元。通常會連續工作一個月，再休息一個月，有時需要出外勤，若去鑽井台駐場，也需要出國出差。

第二，HVAC Tech冷氣維修技師，時薪90元，出診一次200-400元起跳，在南邊的州，冷氣維修技師是相當搶手的人力，另每賣出一台空調，還可以提成1000多元以上。

第三，Plumber水暖師傅，時薪90元，該網友表示，「每次叫plumber他們只會換掉那一節，也只夾掉那一節管大約1 feet，作為一個在2022年花了8千多叫了25次管道工維修服務的我來說，這是親身經歷，每次都是壞的不同的那一節，每次都是只修那一節，每次30分鐘，每次250-400元就沒了」。

第四，Electrician電工師傅，時薪120元，該網友某次為了裝設音響，請師傅挪了4個插座的位置，2個多小時工時，付了1200元的費用，他每次換某個不同地方的插座，或是開關，都是200元一次。

第五，Landscaping園丁，他曾遇過兼職的園丁，對方每月承作50戶人家的業務，另有全職園丁開貨車上下班，還有僱用兩個員工一起工作，原PO表示，「園丁一天付給這個學生300，學生一天割6個小時，以此推算對方的客源很充足。上個月找了幾個園丁，一個女園丁說每個月90戶，沒辦法接我家了。另一個80歲老頭，帶著腰帶和他的小工也拒了我，說年紀大了不能再多加客戶了，一問也有100多戶簽約的」。

網友分享在美國的小眾職業。園丁示意圖。(美聯社)

其他人也留言分享，有人在管道公司做管理所以和電焊師打交道，公司請的基本250/h，「如果是公會的還要更多300+，而且他們一點都不累，要是碰到生意好周圍到處跑輕輕鬆鬆月入幾萬」、「HVAC 真的是賺啊！我現在在學，去年我家鄰居的空調壞了，我本來想著免費幫他修，結果換了一個保險絲他給我200刀，他還跟我說要是叫人來修加州 ，這鬼天氣要排隊一周時間」。

不過也有人說，「除了園丁其餘的都是專職，讀書一年、學徒四年，這四年還必須趕上好的師傅，英語不好就別想了，而且都是高危職業，修空調和修電都會遇上爆炸，被電，爬高鑽屋頂，熱射病很正常，水管工說白了還要鑽糞管子，各種職業病，英語好其實修飛機才是更好的藍領職業，加班費特別多，美國這邊飛機是不可替代的主要出行交通工具」。