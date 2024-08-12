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他在好市多買到驅蚊好物 「噴了蚊子全跑光」但有唯一缺點

世界新聞網／輯
網友在好市多買到好用的驅蚊噴霧。 (路透)
網友在好市多買到好用的驅蚊噴霧。 (路透)

夏天炎熱，各地蚊蟲不斷，出外不只要防中暑也要防蟲，尤其是有小孩的家庭會更加注意。華人網友分享美式賣場好市多(Costco)的防蚊噴霧「mosquito and tick repellent」，噴在身上不油膩，缺點是味道不太好聞，不過驅蟲效果非常好，他大讚「一用一個不吱聲，驚了！」

一名網友在小紅書貼文分享好市多好物，他表示，自己的體質很容易招來蚊子，自從使用mosquito and tick repellent這款驅蚊噴霧，蚊子就會默默飛走，非常神奇。

他補充，「我自己就是很招蚊子，佛羅里達蚊蟲又特別多，去個健身房都能被咬，小腿一大堆包，實在頂不住了才買的它。我會在家門縫上也噴點免得有蒼蠅飛進來，而且噴身上沒有什麼不適，我屬於敏感肌我怕過敏，不油不黏，洗也好洗。我使用感受還挺好的」。他也有購買小瓶裝，並表示「外出帶著也挺方便的」。

其他人留言「我用off，那個大人小孩都可以噴，味道好好聞，噴了蚊子也不來了」、「我覺得目前住的地方只有蒼蠅，沒看到蚊子，帶來的防蚊液一點都沒用」、「好用我去買，我都不敢去後院了，出門一分鐘，回屋十個包，我都怕我被吸貧血了」、「這款除了味道不好聞沒什麼不好的」、「好用，就是不好聞」。

針對網友提問「小寶寶能用嗎？」原PO回覆「包裝盒上寫的是適合所有年齡層使用。但這種產品都有微毒，避免入口。謹慎選擇，或問專業人士比較安全」。

好市多 華人 小紅書

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