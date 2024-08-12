50歲後平均還能「健康」工作幾年？中國研究給出答案

中國一項最新研究指出，50歲後處於既健康又工作的狀態平均只有約6.87年。（新華社）

延遲退休 在全球幾乎已經成為趨勢，但一般人50歲後到底還有多長時間處於既健康又工作的狀態？中國一項研究給出具體數據：只有約6.87年的時間。

據上海澎湃新聞報導，中國華中科技大學一項最新研究顯示，中國50歲勞動者的總預期壽命為30.06年，健康工作壽命期望值平均為6.87年。這代表如果一個人在50歲後的30多年裡，預計只有約6.87年的時間處於既健康又工作的狀態。

相關論文日前發表於《自然-醫學》（Nature Medicine）雜誌。

這篇論文指出，健康工作預期壽命指預期從50歲開始健康度過（沒有診斷出的慢性病）並從事有償工作的平均年數，已被廣泛用於評估人群的健康狀況和工作能力。

文章稱，50歲後是個人職業生涯的中後期，可能面臨與年齡相關的健康挑戰，並進一步影響工作能力和生產力。因此，計算50歲時的勞動壽命有助於全面了解人口的健康和工作狀況，評估延長工作壽命的可行性。

這項研究基於中國健康與養老追蹤調查（CHARLS）的大規模縱向數據集，覆蓋中國150個縣級單位，450個村級單位，包括1萬1,572名男性（占比48.27%）和1萬2,403名女性（占比51.73%）受訪者。

研究顯示，從性別上看，男性的健康工作預期壽命為8.06年，女性為5.77年。與女性相比，男性健康預期壽命與工作預期壽命之間的差距更大，這表明男性在不健康狀態下工作的年數更多。女性健康預期壽命與健康工作預期壽命的差距比男性大，這表明女性健康但不工作的時間更長。

至於哪些疾病與不健康工作的狀態相關？該研究發現，對於50歲的男性和女性而言，高血壓 導致的不健康工作年限最長，男性為5.67年，女性為4.85年。高血壓、血脂異常、糖尿病等慢性病是男性不健康工作的時間更長的主因，關節 炎、消化系統疾病和心臟問題則與女性不健康工作時間的增加有更高相關性。

研究進一步探討總體生活方式與健康工作預期壽命的關係，發現不吸煙、不常飲酒和定期參加體育活動的人群，與採用前述0-1種健康生活方式的人群相比，男性的健康工作預期壽命增加了2.13年，女性則增加了1.61年。