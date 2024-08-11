我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

閉幕式／湯姆克魯斯壓軸 飛降160呎後消失 再騎摩托車現身

不斷更新／巴奧閉幕式 湯姆克魯斯從天而降

萊恩雷諾斯「死侍3」北美3連冠 布蕾克萊芙莉「到我們為止」衝第2名

中新社／洛杉磯11日電
「死侍與金剛狼」奪得北美周末票房三連冠。(歐新社)
「死侍與金剛狼」奪得北美周末票房三連冠。(歐新社)

漫威超級英雄電影「死侍與金剛狼」（Deadpool & Wolverine）奪得北美周末票房三連冠，全球票房突破10億美元。 

據票房統計網站BoxOfficeMojo8月11日的電影市場數據，26部影片北美周末票房（8月9日至11日）報收約1.58億美元，較前一周末減少約7%，連續10個統計周期保持在1億美元之上。

萊恩雷諾斯（Ryan Reynolds）、休傑克曼（Hugh Jackman）主演的「死侍與金剛狼」以約5418萬美元在最新一期北美周末票房排行榜上繼續領跑，成為2024年迄今第三個北美周末票房三連冠。自7月26日首映至今，這部科幻動作喜劇片北美票房約4.94億美元、全球票房約10.3億美元，居2024年北美和全球票房榜第二位，僅次於奇幻動畫片「腦筋急轉彎2」（Inside Out2）。

布蕾克萊芙莉主演的「到我們為止」摘得北美票房亞軍。(美聯社)
布蕾克萊芙莉主演的「到我們為止」摘得北美票房亞軍。(美聯社)

布蕾克萊芙莉主演的「到我們為止」摘得北美票房亞軍。(美聯社)
布蕾克萊芙莉主演的「到我們為止」摘得北美票房亞軍。(美聯社)

而萊恩雷諾斯的妻子布蕾克萊芙莉（Blake Lively）主演的「到我們為止」（It Ends with Us），則是本輪北美周末票房十強中表現最好的新片。這部改編小說的愛情劇情片8月9日首映當天贏得北美單日票房冠軍，並以約5000萬美元首映周末票房摘得本期榜單亞軍。目前主要電影網站對其評價為IMDb評分7.1、MTC評分54、爛番茄新鮮度59%（122評），CinemaScore打分為A－。

同日亮相的另外兩部新片「邊緣禁地」（Borderlands）和「布穀鳥」（Cuckoo），也衝入本期北美周末票房十強。

改編自同名遊戲的科幻動作喜劇片「邊緣禁地」以約880萬美元首映周末票房登上榜單第4位。然而開畫反響堪稱慘淡，僅獲IMDb評分4.4、MTC評分27、爛番茄新鮮度9%（99評），CinemaScore打分為D＋。 

懸疑驚悚恐怖片「布穀鳥」以約301萬美元首映周末票房躋身榜單第9位，開畫反響為IMDb評分6.3、MTC評分60、爛番茄新鮮度78%（123評），CinemaScore打分為C＋。

當前最熱的動畫片依然是「腦筋急轉彎2」和「神偷奶爸4」（Despicable Me4）。

「腦筋急轉彎2」以約496萬美元周末票房居本輪排名第7位。自6月14日上映至今，其北美票房約6.36億美元、全球票房高達15.94億美元，穩居2024年迄今北美和全球票房榜首。

「神偷奶爸4」以約800萬美元周末票房列本期榜單第5位。自7月3日上映以來，其北美票房約3.3億美元、全球票房約8.07億美元，現居2024年北美和全球票房季軍。 

漫威

上一則

現實太殘酷害3星座變冷漠 他們「戴面具」迎合別人

延伸閱讀

「死侍與金鋼狼」大賣 席琳狄翁搞笑 賀「蜘蛛人」

「死侍與金鋼狼」大賣 席琳狄翁搞笑 賀「蜘蛛人」
「死侍與金鋼狼」票房破紀錄 席琳狄翁搞笑祝賀蜘蛛人

「死侍與金鋼狼」票房破紀錄 席琳狄翁搞笑祝賀蜘蛛人
「死侍與金鋼狼」破X戰警最高紀錄 感性發文帶出舊反派

「死侍與金鋼狼」破X戰警最高紀錄 感性發文帶出舊反派
「死侍與金鋼狼」大賣 導演想拍「脫稿玩家」

「死侍與金鋼狼」大賣 導演想拍「脫稿玩家」

熱門新聞

有些星座特別容易想東想西。（取材自unsplash.com＠Arzu Sendag）

12星座誰最疑心病 天蠍直覺驚人、他心情不好就各種小劇場

2024-08-09 01:30
屬馬的人有望升職。（取材自pexels.com@Vitaly Gariev）

3生肖揮別衰日子準備轉運 屬馬克服困境、他準備領獎金

2024-08-05 19:35
每個星座對於整潔的重視程度不同。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Pixabay）

12星座潔癖排行 巨蟹愛打掃房子、這星座懶惰老是拖延

2024-08-10 19:35
天蠍座感情上將有好的機遇。（取材自pexels.com@Pixabay）

4星座吉星高照好運到 天蠍座迎事業突破、他人脈變更廣

2024-08-04 19:35
成立於北卡州的比司吉村經票選為全國最受喜愛早餐連鎖店。（取自「比司吉村」臉書照）

不是麥當勞或溫蒂 這家連鎖店票選為全美最佳早餐店

2024-08-06 21:05
法國隊在花樣游泳戴著「人臉泳帽」。（新華社）

巴奧花泳／法國隊戴「人臉泳帽」優美舞蹈瞬間變驚悚

2024-08-06 23:06

超人氣

更多 >
巴奧跳高／美選手拒「共享金牌」加班挑戰失敗 紐西蘭摘金

巴奧跳高／美選手拒「共享金牌」加班挑戰失敗 紐西蘭摘金
巴奧／谷愛凌首個全馬：太好玩、已經跑上癮了

巴奧／谷愛凌首個全馬：太好玩、已經跑上癮了
華人一家返中40天 在美帳戶被盜23萬元

華人一家返中40天 在美帳戶被盜23萬元
累癱下班回家見小貓「大字型躺地」 主人無奈笑了

累癱下班回家見小貓「大字型躺地」 主人無奈笑了
周星馳是「片場暴君」？ 王晶揭他拒改「少林足球」片名 錯失內地票房

周星馳是「片場暴君」？ 王晶揭他拒改「少林足球」片名 錯失內地票房