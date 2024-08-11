萊恩雷諾斯「死侍3」北美3連冠 布蕾克萊芙莉「到我們為止」衝第2名

「死侍與金剛狼」奪得北美周末票房三連冠。(歐新社)

漫威 超級英雄電影「死侍與金剛狼」（Deadpool & Wolverine）奪得北美周末票房三連冠，全球票房突破10億美元。

據票房統計網站BoxOfficeMojo8月11日的電影市場數據，26部影片北美周末票房（8月9日至11日）報收約1.58億美元，較前一周末減少約7%，連續10個統計周期保持在1億美元之上。

萊恩雷諾斯（Ryan Reynolds）、休傑克曼（Hugh Jackman）主演的「死侍與金剛狼」以約5418萬美元在最新一期北美周末票房排行榜上繼續領跑，成為2024年迄今第三個北美周末票房三連冠。自7月26日首映至今，這部科幻動作喜劇片北美票房約4.94億美元、全球票房約10.3億美元，居2024年北美和全球票房榜第二位，僅次於奇幻動畫片「腦筋急轉彎2」（Inside Out2）。

布蕾克萊芙莉主演的「到我們為止」摘得北美票房亞軍。(美聯社)

布蕾克萊芙莉主演的「到我們為止」摘得北美票房亞軍。(美聯社)

而萊恩雷諾斯的妻子布蕾克萊芙莉（Blake Lively）主演的「到我們為止」（It Ends with Us），則是本輪北美周末票房十強中表現最好的新片。這部改編小說的愛情劇情片8月9日首映當天贏得北美單日票房冠軍，並以約5000萬美元首映周末票房摘得本期榜單亞軍。目前主要電影網站對其評價為IMDb評分7.1、MTC評分54、爛番茄新鮮度59%（122評），CinemaScore打分為A－。

同日亮相的另外兩部新片「邊緣禁地」（Borderlands）和「布穀鳥」（Cuckoo），也衝入本期北美周末票房十強。

改編自同名遊戲的科幻動作喜劇片「邊緣禁地」以約880萬美元首映周末票房登上榜單第4位。然而開畫反響堪稱慘淡，僅獲IMDb評分4.4、MTC評分27、爛番茄新鮮度9%（99評），CinemaScore打分為D＋。

懸疑驚悚恐怖片「布穀鳥」以約301萬美元首映周末票房躋身榜單第9位，開畫反響為IMDb評分6.3、MTC評分60、爛番茄新鮮度78%（123評），CinemaScore打分為C＋。

當前最熱的動畫片依然是「腦筋急轉彎2」和「神偷奶爸4」（Despicable Me4）。

「腦筋急轉彎2」以約496萬美元周末票房居本輪排名第7位。自6月14日上映至今，其北美票房約6.36億美元、全球票房高達15.94億美元，穩居2024年迄今北美和全球票房榜首。

「神偷奶爸4」以約800萬美元周末票房列本期榜單第5位。自7月3日上映以來，其北美票房約3.3億美元、全球票房約8.07億美元，現居2024年北美和全球票房季軍。