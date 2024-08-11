我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

湖水波浪侵蝕 猶他州地標「雙拱岩」塌了

巴奧拳擊／暖心一幕 林郁婷幫波蘭對手「整理衣領」

奧運史上最大謎團 1900年的「划船金牌男孩」到底是誰

中央社／巴黎10日綜合外電報導
巴黎奧運將在11日閉幕，交棒洛杉磯。（美聯社）
巴黎奧運將在11日閉幕，交棒洛杉磯。（美聯社）

2024是巴黎第3次舉辦奧運，而1900年這座城市首次辦奧運期間，划船項目曾冒出一名「無名男孩」，有可能是史上最年輕的金牌得主，但史學家始終不知道男孩的身分。

中央社引述法新社報導，1900年巴黎第一次辦奧運期間，一名男孩掌舵帶領荷蘭划船選手布朗特（Francois Antoine Brandt）和克雷恩（Roelof Klein）率先衝過終點線，而這名男孩的身分至今成謎。

專攻奧運的歷史研究者伊凡斯（Hilary Evans），在他威爾斯住家談到1個多世紀那場混亂的划船比賽時說，「這恐怕是奧運史上最大的謎團」，因為這名男孩有可能是奧運有史以來最年輕的金牌得主。

在瑞士洛桑（Lausanne）不斷更新的奧運檔案中，只把這名男孩記錄為「無名男孩」，激怒了像伊凡斯這樣的歷史研究者。

伊凡斯白天是牧羊人，利用晚上時間閱讀微捲資料與陳年體育雜誌，他最大的成就，就是找出1900年挺進奧運體操決賽的選手名單。

他今年稍早曾提出一項有關「無名男孩」的理論，並表示「我們真的以為找到了答案」。然而，這套理論的「無名男孩」年齡不符，讓這位54歲的研究者大失所望。

目前只有1張「無名男孩」的照片，而發現這張照片的已故荷蘭研究員比朱寇克（Tony Bijkerk），花了近半世紀試圖解開男孩身分的謎團。

照片中男孩一頭深髮，身材嬌小，俐落地穿著長褲和襯衫。他站在兩名獲勝的荷蘭划船選手之間，頭頂高度約達兩位選手胸部。

荷蘭划船選手之一的布朗特自己的說法是，他和搭檔是在決賽前不久，從人群中挑中這名男孩，好讓兩人取得重量優勢。要知道，1900年奧運不過是第2屆現代奧運會，而1個多世紀之前的規模很業餘很陽春，是後來才發展成一個價值數十億美元的產業。

而根據彙整奧運紀錄和資訊的「奧林匹克全書」（The Complete Book of the Olympics），「賽後，這名年輕的法國舵手逗留時間長到足以和他新交到的荷蘭朋友合影，但隨後消失無蹤」。

國際奧林匹克歷史學者學會（International Society of Olympic Historians）共同創辦人、作家華勒欽斯基（David Wallechinsky）表示，奧運史上已「不再有那麼多大型謎團」，但「無名男孩」繼續讓像他這樣「狂熱的研究人員」著迷。

華勒欽斯基向法新社表示，引人注目的最主要原因是照片，這個男孩是誰？他是最年輕的奧運得主嗎？

如果「無名男孩」當時年紀如部分歷史學家認為的只有8歲，他就會是有史以來最年輕的奧運金牌選手。

但包括比朱寇克在內的其他人認為，「無名男孩」可能有12或13歲。

目前奧運紀錄最年輕的獎牌得主是路德拉斯（Dimitris Loundras），這名10歲的希臘體操運動員是在1896年雅典首屆現代奧運拿下銅牌。

奧運

上一則

木星、火星14日「親密接觸」錯過要等到2033年

延伸閱讀

巴奧／美中獎牌榜對決 女籃、女排要為美國隊再搶2金

巴奧／美中獎牌榜對決 女籃、女排要為美國隊再搶2金
巴奧男籃／銀恨輸美國 溫班亞瑪擦乾眼淚：以後換我可憐對手

巴奧男籃／銀恨輸美國 溫班亞瑪擦乾眼淚：以後換我可憐對手
巴奧舉重／2028再次出戰？郭婞淳說看身體 但教練有信心

巴奧舉重／2028再次出戰？郭婞淳說看身體 但教練有信心
巴奧男籃／再戰2028洛杉磯？詹姆斯、杜蘭特不說死：誰知道呢

巴奧男籃／再戰2028洛杉磯？詹姆斯、杜蘭特不說死：誰知道呢

熱門新聞

法國飛魚馬向。美聯社

無視中國教練握手？法國飛魚道歉了 谷愛凌刪所有互動

2024-08-03 16:40
四生肖將迎接好運。（取材自pexels.com@Nicolas Postiglioni）

4生肖8月風生水起 屬虎投資收益增、他們工作業績更好

2024-08-03 19:35
有些星座特別容易想東想西。（取材自unsplash.com＠Arzu Sendag）

12星座誰最疑心病 天蠍直覺驚人、他心情不好就各種小劇場

2024-08-09 01:30
屬馬的人有望升職。（取材自pexels.com@Vitaly Gariev）

3生肖揮別衰日子準備轉運 屬馬克服困境、他準備領獎金

2024-08-05 19:35
日本飯店業者說明房間毛巾用完後該怎麼放。（取材自pexels.com＠Pixabay）

飯店毛巾用完放哪好？ 業者拍片說明引網友慚愧：我都丟地上

2024-08-02 19:40
天蠍座感情上將有好的機遇。（取材自pexels.com@Pixabay）

4星座吉星高照好運到 天蠍座迎事業突破、他人脈變更廣

2024-08-04 19:35

超人氣

更多 >
巴奧跳高／美選手拒「共享金牌」加班挑戰失敗 紐西蘭摘金

巴奧跳高／美選手拒「共享金牌」加班挑戰失敗 紐西蘭摘金
「純愛戰神」 日本前乒乓隊長石川佳純 託陳夢送東西給馬龍

「純愛戰神」 日本前乒乓隊長石川佳純 託陳夢送東西給馬龍
巴奧／央視記者考「拿捏」英語怎麼說？ 全紅嬋霸氣懟8個字

巴奧／央視記者考「拿捏」英語怎麼說？ 全紅嬋霸氣懟8個字
YouTube前執行長56歲癌逝 兒子2月才因吸毒過量暴斃

YouTube前執行長56歲癌逝 兒子2月才因吸毒過量暴斃
12星座潔癖排行 巨蟹愛打掃房子、這星座懶惰老是拖延

12星座潔癖排行 巨蟹愛打掃房子、這星座懶惰老是拖延