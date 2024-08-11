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現實太殘酷害3星座變冷漠 他們「戴面具」迎合別人

世界新聞網／輯
三星座歷經殘酷現實會變得冷漠。（取材自pexels.com@rebcenter moscow）
三星座歷經殘酷現實會變得冷漠。（取材自pexels.com@rebcenter moscow）

每個人難免會在生活中遭遇困境，不過不同星座的人面對困境，所坦露的狀態都大不相同。中國媒體《搜狐》指出，天秤座、摩羯座、金牛座的人在適逢事業失敗後，會變得十分冷漠，其中摩羯座會改變自己，懶得多加解釋；金牛座則會戴上面具，迎合他人。

天秤座

天秤座的人喜歡安於現狀，想像美好的生活，收獲一點平淡就感到滿足，他們樂於慢節奏的生活，不過因為社會不斷在進步，變化的速度也越來越快了，當他們自覺落後他人，他們想奮起直追卻心有餘而力不足時，就容易在這個過程中迷失自我，他們更願意選擇簡單的生活，追尋自己想要的生活，感受生活所賜予的點點滴滴。

摩羯座

摩羯座的人非常淡定，興奮時很冷靜，難過時不會胡鬧，他們情緒控制能力很強，因為這樣的特質，讓他們很容易在職場上成為了無痛無歡的冷漠人。他們一開始會抱持希望努力打拚，後來卻發現一切都沒那麼簡單，職場上的爾虞我詐，也讓他們感到心灰意冷。也因此摩羯座認為直接表達自我更容易犯錯，乾脆慢慢地改變自我，把一切都埋在心裡，懶得解釋。

金牛座

金牛座的人討厭隨波逐流，對任何事情都會設立堅定的目標，他們也有自己獨特的想法，不過在這個壓抑的社會裡，他們也會因為現實的殘酷而淪為一個冷漠人，本來帶著熱情奮鬥，後來卻發現努力也並非得到回報，通過一次次的失敗，熱情也逐漸消磨，最終無論是面對成功和失敗都難以獲得喜悅與悲痛，金牛座為了保護自我而戴上面具，藏起真實的自我，成為迎合他人的冷漠人。

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