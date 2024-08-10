12星座潔癖排行 巨蟹愛打掃房子、這星座懶惰老是拖延
每個人對整潔的要求程度不同，有些人覺得只要不會惹出病來就好，也有人非得要求到一塵不染才行。日本網站「占TV」近來就分析十二星座，排行每個星座的潔癖程度。
第12名：獅子座
獅子座喜歡閃亮的東西，但因為懶惰常常拖延打掃時間。
第11名 天蠍座
天蠍座可能會故意把房間弄得很亂，然後再花時間整理，似乎有點享受髒亂的感覺。
第10名 金牛座
慵懶的金牛座，除非環境髒到影響生活，否則不會主動打掃。
第9名 射手座
喜歡到處跑的射手座，自然不會太留意環境的整潔。
第8名 雙魚座
雙魚座相當喜歡泡澡放鬆，但卻又不特別愛乾淨。
第7名 牡羊座
牡羊座發現髒亂的地方就會立刻清掃，但並非愛乾淨，而是當成必須處理的事。
第6名 天秤座
天秤座很在意美感，但又和愛乾淨有一定程度的區別。
第5名 雙子座
雙子座喜歡嶄新的事物，因此討厭陳舊髒亂，們會定期淘汰舊物品保持整潔。
第4名 水瓶座
水瓶座很注重實用性，會準備折疊傘和塑膠袋，隨時應對突如其來的雨天和收納垃圾。
第3名 魔羯座
魔羯座希望給人留下好印象，所以相當在意自己的形象。他們不喜歡髒亂，會定期整理房間，穿著整齊的衣服，搭配保養得宜的鞋子和包包。他們同時會觀察別人的穿著打扮，看看對方是否夠整潔得體。
第2名 巨蟹座
愛家的巨蟹座也喜歡做家事，把屋子整理得乾乾淨淨，再招待客人參訪，是他們最大的樂趣。他們不會衣服堆積，每天都會清洗。包包裡總是帶著濕紙巾，看到髒東西就會忍不住擦拭。在外用餐，他們也會習慣在餐前洗手。
第1名 處女座
不論再忙，處女座總是能保持桌面整潔。他們擅長整理收納，還會用消毒噴霧仔細清潔，連看不見的細菌都不放過，厭惡歡髒亂的環境。不過，雖然會要求某些地方一定要保持乾淨，但偶爾也有一些覺得不用太在乎的狀況。
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