12星座潔癖排行 巨蟹愛打掃房子、這星座懶惰老是拖延

每個星座對於整潔的重視程度不同。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Pixabay）

每個人對整潔的要求程度不同，有些人覺得只要不會惹出病來就好，也有人非得要求到一塵不染才行。日本網站「占TV」近來就分析十二星座，排行每個星座的潔癖程度。

第12名：獅子座

獅子座喜歡閃亮的東西，但因為懶惰常常拖延打掃時間。

第11名 天蠍座

天蠍座可能會故意把房間弄得很亂，然後再花時間整理，似乎有點享受髒亂的感覺。

第10名 金牛座

慵懶的金牛座，除非環境髒到影響生活，否則不會主動打掃。

第9名 射手座

喜歡到處跑的射手座，自然不會太留意環境的整潔。

第8名 雙魚座

雙魚座相當喜歡泡澡放鬆，但卻又不特別愛乾淨。

第7名 牡羊座

牡羊座發現髒亂的地方就會立刻清掃，但並非愛乾淨，而是當成必須處理的事。

第6名 天秤座

天秤座很在意美感，但又和愛乾淨有一定程度的區別。

第5名 雙子座

雙子座喜歡嶄新的事物，因此討厭陳舊髒亂，們會定期淘汰舊物品保持整潔。

第4名 水瓶座

水瓶座很注重實用性，會準備折疊傘和塑膠袋，隨時應對突如其來的雨天和收納垃圾。

第3名 魔羯座

魔羯座希望給人留下好印象，所以相當在意自己的形象。他們不喜歡髒亂，會定期整理房間，穿著整齊的衣服，搭配保養得宜的鞋子和包包。他們同時會觀察別人的穿著打扮，看看對方是否夠整潔得體。

第2名 巨蟹座

愛家的巨蟹座也喜歡做家事，把屋子整理得乾乾淨淨，再招待客人參訪，是他們最大的樂趣。他們不會衣服堆積，每天都會清洗。包包裡總是帶著濕紙巾，看到髒東西就會忍不住擦拭。在外用餐，他們也會習慣在餐前洗手。

第1名 處女座

不論再忙，處女座總是能保持桌面整潔。他們擅長整理收納，還會用消毒噴霧仔細清潔，連看不見的細菌都不放過，厭惡歡髒亂的環境。不過，雖然會要求某些地方一定要保持乾淨，但偶爾也有一些覺得不用太在乎的狀況。