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巴奧／拿金牌回應霸凌 克莉芙：我生來就是女性

中央社巴黎9日綜合外電報導
阿爾及利亞女子拳擊選手克莉芙贏得66公斤級金牌，克莉芙賽後說這面金牌就是針對她猛烈攻擊的最好回應。(路透社)
阿爾及利亞女子拳擊選手克莉芙贏得66公斤級金牌，克莉芙賽後說這面金牌就是針對她猛烈攻擊的最好回應。(路透社)

巴黎奧運陷入性別爭議的阿爾及利亞女子拳擊選手克莉芙9日擊敗中國對手楊柳，以壓倒性勝利贏得66公斤級金牌，克莉芙賽後說這面金牌就是針對她猛烈攻擊的最好回應。

在2022年世界錦標賽（World Championships）奪下銀牌的克莉芙（Imane Khelif）與台灣女拳擊手林郁婷因捲入性別風波而成巴黎奧運關注焦點。這場風暴不僅占據各大媒體版面，也是社群媒體平台熱議話題。

路透社報導，克莉芙獲得裁判一致判決勝出，是首位贏得奧運拳擊金牌的阿爾及利亞女子，也是自索爾塔尼（Hocine Soltani）在1996年亞特蘭大奧運奪金以來，首位贏得金牌的阿爾及利亞拳擊手。女子拳擊是自2012年倫敦奧運起納入奧運。

25歲的克莉芙說：「這是我的夢想。8年了，我的夢想。我是奧運冠軍、金牌得主。我非常開心。8年了，我辦到了。」

她說：「努力了8年，不眠不休。練了8年，真的好累。現在我是奧運冠軍，我好高興。我想要感謝所有前來支持我的人。謝謝大家、阿爾及利亞、還有巴黎的所有人。」

克莉芙還說：「這面金牌是針對我猛烈攻擊的最佳回應。」

回應性別爭議時，克莉芙在記者會上說：「我是女人，跟任何女人都一樣。我生來就是女性，也一直以女性身分過日子，但成功的路上總是有敵人，他們見不得我成功。」

楊柳說：「我替她感到開心。我尊重每一個人，（在拳擊方面）我甚至會向她學習。」

這項比賽的銅牌則是由泰國選手蘇萬納彭（Janjaem Suwannapheng）與台灣「抗癌女拳王」陳念琴摘下。

阿爾及利亞女子拳擊選手克莉芙(左二)擊敗中國對手楊柳(左一)，以壓倒性勝利贏得6...
阿爾及利亞女子拳擊選手克莉芙(左二)擊敗中國對手楊柳(左一)，以壓倒性勝利贏得66公斤級金牌。(新華社)

巴黎奧運 亞特蘭大 社群媒體

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