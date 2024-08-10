和四血型男性交往如何長久 想抓住他的心「先抓住他的胃」

如何和另一半長長久久有訣竅。（取材自unsplash.com＠Mayur Gala）

感情要維持長久不容易，彼此在相處的時候，如果能夠進一步瞭解對方，那就有可能讓感情走得更穩。日本網站「占TV」近來分析四種血型 的男性，指出想和他們長相廝守，就該注意什麼事情。

A型

自尊心很強的A型男生，如果感覺不到你很在乎他，感情就很容易冷下來。記得所有重要的紀念日，並且好好慶祝，讓他感受到你的用心。生日、聖誕節之類的日子，還可以安排特別的約會。平常也要多表達感謝和愛意，讓他知道你是很珍惜他的。

B型

B型男生很愛吃，和心愛的人一起享受美食，是他的一大樂趣。因此想要抓住他的心，就先抓住他的胃吧。無論是帶他去嚐試新餐廳，或是親手下廚給他吃，他一定會非常感動。吃飯的時候，也能多聊一些有趣的話題，讓氣氛更熱絡。

O型

O型男生容易感到無聊，如果感情太穩定，他可能會開始尋找新鮮感。想要留住他的心，就要讓他有點危機感。好比偶爾和異性朋友出去玩，讓他覺得你很受歡迎，內心產生警覺，這樣他會更珍惜你。

AB型

AB型男生喜歡平等的關係，不喜歡被過度依賴。想要和AB型男生長久走下去，就要保持獨立。可以多花時間培養自己的興趣，展現出自信的一面，他就會因此更欣賞你。