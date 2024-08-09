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五秒鐘手指檢查 迅速得知自己是否可能罹患癌症

編譯潘勛／即時報導
手部小測驗可以助你了解自己有無罹患肺癌。示意圖。（取材自pexels.com@Tiana）
手部小測驗可以助你了解自己有無罹患肺癌。示意圖。（取材自pexels.com@Tiana）

專家表示，簡單做個手指測驗，有助於檢出你有沒得肺癌。這種稱為「沙姆羅斯窗測驗」(Schamroth window test)或「菱形測驗」(diamond test)的方法，只要五秒鐘就能發現你有沒有變成杵狀指，而杵狀指是可靠的肺癌跡象。

每日郵報(Daily Mail)報導，只要用左右手大拇指或無名指的指甲對壓，看看兩者之間有沒有菱形的空隙就知道。假如沒有空隙，很可能是體液環繞肺部的跡象，恐是肺癌這種美國最致命癌症的病徵，而這個小技巧經常被用來做早期肺癌篩檢。

若手指末端的軟組織發腫，讓指甲變形，此時就出現杵狀指。確切的生理機制還不清楚，不過專家們相信可能是因為血管內皮生長因子(VEGF)過度生產所致，該蛋白質會讓血管成長。血流會多流往手指等部位，此外還有全身體液累積，稱為水腫及發炎。

據信，杵狀指與非小細胞肺癌(non-small lung cancer)最有關聯，非小細胞肺癌占肺癌案例最多，三成五的病人呈報有這種現象。而小細胞肺癌病人只有5%有杵狀指。

然而，就算你的自我檢驗沒發現菱形空隙，也不意味你沒得癌症。

此外，杵狀指也在乳糜瀉、潰瘍性結腸炎、甲狀腺毛病等病症能發現。

西雅圖皮膚科醫生蘇蓋(Daniel Sugai)在TikTok建議做這種測驗，提醒大眾許多肺癌患者會出現杵狀指，因此這種測驗法值得注意。

30多歲診出肺癌第四期的艾許莉‧瓦薩羅(Ashley Vassallo)表示，杵狀指是她得病的早期症狀之一，但直到她住院後才知道有這種菱形測驗。

癌症 TikTok

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