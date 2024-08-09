泰勒絲取消奧地利演出 歌迷聚集維也納街道合唱療傷

奧地利數百名歌迷8日聚集在維也納一條名為Corneliusgasse的街上，高唱泰勒絲的歌曲。這條街的名字與泰勒絲熱門歌曲Cornelia Street很相似，讓粉絲感到親切。（路透）

美國流行樂天后泰勒絲 演唱會主辦單位昨天因為奧地利當局發現伊斯蘭極端分子恐攻陰謀，決定取消3場演出，歌迷大失所望，數百名粉絲今天聚集在維也納一條街道「療傷」。

法新社報導，數百名歌迷聚集在維也納一條名為Corneliusgasse的街上，高唱泰勒絲（Taylor Swift）的歌曲。這條街的名字與泰勒絲熱門歌曲Cornelia Street很相似，讓粉絲感到親切。

有些歌迷已經期盼了一整年，卻碰上演唱會取消，但他們仍希望重新振作起來。

從哈薩克 遠道而來的23歲工程師約達索瓦（Dilyara Joldassova）說，雖然很心碎，但「安全第一」，並表示令她感到欣慰的是「大家都很安全」，而且能夠聚在一起感受「療癒的氣氛」。

奧地利數百名歌迷8日聚集在維也納一條名為Corneliusgasse的街上，高唱泰勒絲的歌曲。這條街的名字與泰勒絲熱門歌曲Cornelia Street很相似，讓粉絲感到親切。（美聯社）

奧地利當局昨天表示，他們已擋下一名伊斯蘭極端分子的自殺式攻擊，嫌犯承認他計劃在泰勒絲本周一場演唱會中殺害「大量人群」。

儘管本周3場演唱會都已取消，周邊活動似乎仍照計畫進行，警方也加強巡邏並強化安全措施。

奧地利數百名歌迷8日聚集在維也納一條名為Corneliusgasse的街上，高唱泰勒絲的歌曲。當地警方在遠處監控活動。（美聯社）

泰勒絲場場完售的歐洲巡迴演唱會將於20日在倫敦落幕，粉絲們不確定是否還有機會看到她站在舞台。

與此同時，維也納的商家試圖為大家打氣。一間連鎖餐廳向持有演唱會門票的粉絲提供漢堡和飲料，數間博物館 則在11日前讓他們免費入場。