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泰勒絲取消奧地利演出 歌迷聚集維也納街道合唱療傷

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泰勒絲取消奧地利演出 歌迷聚集維也納街道合唱療傷

中央社／維也納8日綜合外電報導
奧地利數百名歌迷8日聚集在維也納一條名為Corneliusgasse的街上，高唱泰勒絲的歌曲。這條街的名字與泰勒絲熱門歌曲Cornelia Street很相似，讓粉絲感到親切。（路透）
奧地利數百名歌迷8日聚集在維也納一條名為Corneliusgasse的街上，高唱泰勒絲的歌曲。這條街的名字與泰勒絲熱門歌曲Cornelia Street很相似，讓粉絲感到親切。（路透）

美國流行樂天后泰勒絲演唱會主辦單位昨天因為奧地利當局發現伊斯蘭極端分子恐攻陰謀，決定取消3場演出，歌迷大失所望，數百名粉絲今天聚集在維也納一條街道「療傷」。

法新社報導，數百名歌迷聚集在維也納一條名為Corneliusgasse的街上，高唱泰勒絲（Taylor Swift）的歌曲。這條街的名字與泰勒絲熱門歌曲Cornelia Street很相似，讓粉絲感到親切。

有些歌迷已經期盼了一整年，卻碰上演唱會取消，但他們仍希望重新振作起來。

哈薩克遠道而來的23歲工程師約達索瓦（Dilyara Joldassova）說，雖然很心碎，但「安全第一」，並表示令她感到欣慰的是「大家都很安全」，而且能夠聚在一起感受「療癒的氣氛」。

奧地利數百名歌迷8日聚集在維也納一條名為Corneliusgasse的街上，高唱...
奧地利數百名歌迷8日聚集在維也納一條名為Corneliusgasse的街上，高唱泰勒絲的歌曲。這條街的名字與泰勒絲熱門歌曲Cornelia Street很相似，讓粉絲感到親切。（美聯社）

奧地利當局昨天表示，他們已擋下一名伊斯蘭極端分子的自殺式攻擊，嫌犯承認他計劃在泰勒絲本周一場演唱會中殺害「大量人群」。

儘管本周3場演唱會都已取消，周邊活動似乎仍照計畫進行，警方也加強巡邏並強化安全措施。

奧地利數百名歌迷8日聚集在維也納一條名為Corneliusgasse的街上，高唱...
奧地利數百名歌迷8日聚集在維也納一條名為Corneliusgasse的街上，高唱泰勒絲的歌曲。當地警方在遠處監控活動。（美聯社）

泰勒絲場場完售的歐洲巡迴演唱會將於20日在倫敦落幕，粉絲們不確定是否還有機會看到她站在舞台。

與此同時，維也納的商家試圖為大家打氣。一間連鎖餐廳向持有演唱會門票的粉絲提供漢堡和飲料，數間博物館則在11日前讓他們免費入場。

泰勒絲 哈薩克 博物館

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