巴奧／為中國女子拳擊奪首金 常園：我用15年時間走到今天

巴黎奧運會拳擊項目女子54公斤級決賽中，中國選手常園戰勝土耳其選手阿克巴什，奪得冠軍。(新華社)

8日在法國巴黎羅蘭加洛斯體育場內，巴黎奧運 會拳擊女子54公斤級決賽中，中國選手常園戰勝土耳其選手哈蒂斯·阿克巴斯，為中國女子拳擊拿到奧運史上的首枚金牌，實現了歷史性突破。

上一屆東京奧運會是常園首次亮相奧運賽場，最終止步八強賽稍顯遺憾，常園個人社交媒體的置頂作品一直是「帶著遺憾離開奧運的賽場」的文案。這仿佛為常園在巴黎奧運會的圓夢埋下了伏筆。

在本屆奧運會上，八強賽中常園遇上了一號種子選手、保加利亞名將彼得洛娃。在三年前的東京奧運會上，常園就是在對戰彼得洛娃時遺憾出局。好在常園相比於三年前已然精進不少，以4:1擊敗對手挺進半決賽。半決賽前，常園曾自我鼓勵：「豁出去了，反正進入半決賽就有獎牌了，我爭取給它換換顔色。」

半決賽中，常園遇到的也是老對手——朝鮮選手方哲美。在2023杭州亞運會上，常園曾以2:3不敵對手留下遺憾。這一次常園復刻了上一次的比分，以3:2淘汰對手，強勢挺進決賽。

決賽中，面對土耳其小將哈蒂斯·阿克巴斯，常園展現出經驗方面的優勢。她的閃躲動作非常巧妙和精準，在比賽前段大量消耗了對手體能，後段以絕對優勢拿下比賽。終場時刻，常園揮動拳頭、親吻拳台的一幕令人動容。

巴黎奧運會拳擊項目女子54公斤級決賽中，中國選手常園激動親吻拳台慶祝奪冠。(新華社)

賽後接受採訪時，常園說在過去三年的備戰裡，自己的心態發生了很多變化，不像從前那樣情緒化。經歷這樣的過程後，收穫的不僅是成績，也讓其更深入地認識自己。

賽後發佈會上，常園還提到了自己對於女性力量的理解，她說越來越多的女孩喜歡拳擊，開始練習拳擊了。拳擊一方面能給很多人帶來減脂的外在效果。另一方面，也能給人帶來自信、勇氣。

「從東京奧運會的遺憾到巴黎奧運會的奪金，能讓羅蘭加洛斯體育場因自己昇起國旗非常激動，為了今天最後幾分鐘，我用了15年時間。」常園這樣總結自己的奧運之旅。