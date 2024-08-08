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德州女子沒拔隱形眼鏡去淋浴 右眼短短兩周內瞎掉

編譯潘勛／即時報導
德州女子戴隱形眼鏡淋浴，結果遭棘阿米巴原蟲入侵右眼，兩周內便喪失視力。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Liza Summer）
德州女子戴隱形眼鏡淋浴，結果遭棘阿米巴原蟲入侵右眼，兩周內便喪失視力。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Liza Summer）

德州女子瑞秋‧普羅契諾(Rachel Prochnow)某次未取下隱形眼鏡便去淋浴，結果導致右眼兩周內瞎掉。醫生表示，是水中的寄生蟲侵入眼球軟組織，棘阿米巴原蟲導致角膜炎。她努力求治，一年後接受手術，植入捐贈的角膜，視力才告改善，瑞秋在個人Instagram提醒大家對此要有意識。

每日郵報(Daily Mail)報導，瑞秋是一名生活時尚作家，去年有一天，她做了以前做過無數次的事，沒把隱形眼鏡摘掉就去淋浴。一開始只是眼睛刺刺的，但接下來眼睛爆痛且迅速惡化。她回憶說，那次痛楚讓生小孩經驗有如閒庭散步，絕對難以置信。

更可怕的是，短短兩周之內，當時懷孕期進入第34周的她右眼就完全瞎掉。

醫生告訴她，水中一種寄生蟲棘阿米巴原蟲(acanthamoeba)，應該是趁她淋浴時入侵她的眼球，吃進眼珠組織，而破壞眼睛。

瑞秋自12歲起戴隱形眼鏡，向來注意保養，夜間一定拿下來、清潔，定期更換貯存盒，確保一切都做好殺菌。但她從沒想過，淋浴、游泳或做三溫暖還戴著隱眼，居然還會讓她碰到感染導致那麼脆弱。

棘阿米巴原蟲可以在湖泊、海洋、自來水、土壤、空氣裡都存在；克利夫蘭診所(Cleveland Clinic)指出，每年約1500名美國人會感染上這種寄生蟲，其中九成都發生在戴隱形眼鏡的人身上。

瑞秋一開始碰到五名醫生都誤診，最後才找到專家除去她的眼角膜。經過一年、看過82次醫生後，最後她才獲得眼角膜捐贈。手術很順利，讓她病情改善到能辨視視力表上的最大字母。視力雖未恢復完美，但戴眼鏡則能矯正到過上一般日常生活。

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