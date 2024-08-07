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巴黎奧運近尾聲 洛杉磯2028年接棒：保證食物很棒

記者張聲肇／即時報導
「愛之城」巴黎奧運接近尾聲，「天使城市」洛杉磯2028年奧運開始籌辦。圖為洛杉磯奧運標誌。(美聯社)
「愛之城」巴黎奧運接近尾聲，「天使城市」洛杉磯2028年奧運開始籌辦。圖為洛杉磯奧運標誌。(美聯社)

「愛之城」巴黎奧運接近尾聲，「天使城市」洛杉磯2028年奧運籌備委員不斷注意巴奧的優缺點，40年前主辦過夏季奧運會的洛杉磯，2028還將首度承辦殘障奧運。

1984年洛杉磯奧運會時才12歲的艾凡絲(Janet Evans)看到盛大的開幕式，便立下志願要參加奧運，長大後成為勇奪四面金牌、打破世界紀錄的游泳選手，如今擔任下屆奧運籌委會選手代表，任務是讓運動員充分發聲。「我三度住進奧運選手村，三度參加比賽......了解選手們經歷了甚麼，這點很重要。」

她目前聽到的是，巴奧選手住的不好、空調不夠、甚至吃不飽，這些，在LA都不成問題，因為屆時的選手村是洛杉磯加州大學（UCLA），「我們每天把數千學生餵得飽飽的，住宿的環境也一再測試、檢查，沒問題。我每周至少來吃一頓飯，味道很棒，這點我可以擔保。」

真正令人擔心的是交通擁擠，尤其是夢幻城市和好萊塢之間的高速公路和街道的擁塞。艾凡絲說，目前策畫深夜替選手們運送所需，拜託南加州民間企業奧運期間盡量讓員工在家上班，規劃「奧運路線」讓選手們往返比賽場地不會誤點。

巴黎奧運11日傍晚閉幕典禮上，主辦人會把奧運會旗轉交給洛杉磯接辦人。艾凡絲希望足足四年的籌備，2028年LA第三度舉辦的開幕式，會夠精彩，能夠鼓舞新一代的觀眾去追逐他們的夢想。

她12歲看到各國選手穿著漂亮的制服，從各國國旗後面展現自信從容的笑容，立刻就想，「我也要那樣」。

「這就是奧運會的能耐─改變人的一生。這也是大家都愛奧運的原因。它團結大家」。

「愛之城」巴黎奧運接近尾聲，「天使城市」洛杉磯2028年奧運開始籌辦。圖為洛杉磯...
「愛之城」巴黎奧運接近尾聲，「天使城市」洛杉磯2028年奧運開始籌辦。圖為洛杉磯奧運標誌。(美聯社)

巴黎奧運 洛杉磯 加州大學

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