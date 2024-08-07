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華裔媽全家5口 慢活遊南美 一年花5.6萬元

編譯周芳苑／即時報導
陳柳岸一家喜歡搭巴士體驗風景且更省錢，他們曾搭八個小時的巴士從智利聖地牙哥一路驚險上山穿越安地斯山脈，抵達阿根廷的曼多薩。圖為穿越邊界後曼多薩的7號公路。（路透）
陳柳岸一家喜歡搭巴士體驗風景且更省錢，他們曾搭八個小時的巴士從智利聖地牙哥一路驚險上山穿越安地斯山脈，抵達阿根廷的曼多薩。圖為穿越邊界後曼多薩的7號公路。（路透）

華裔女作家陳柳岸(Liuan Huska)2022年和丈夫以及三個孩子離開芝加哥的家，環遊南美洲一年，花了5萬6000元，體會到慢活的平靜和無限力量。如今重返都會，仍將這番體悟用在生活中，感覺非常值得。

帶著三個孩子享受家庭之旅一直是陳柳岸和丈夫馬特的計畫，2022年7月終於踏出這一步，他們最小的孩子當年才三歲。如今三個孩子各十歲、七歲、 五歲。

為了旅遊，馬特辭去全職軟體開發人員的工作，關掉「金錢龍頭」踏上旅程時，他們不知道沿路靠著馬特編碼、陳柳岸寫作能夠賺多少錢。

出發前，這一家人根據平日消費習慣以及南美國家較低生活成本推估每月旅行費約4000元、航班預算約1萬2000 元，總計需要將近6萬元，相當於在芝加哥住家生活不到一年的費用。

陳柳岸說，整趟旅行帶著風險，但全家人肯定簡單生活和緩慢旅行的價值觀，面對行程或財務不確定時，他們對於駕馭未知仍充滿信心。

一家五口從芝加哥搭乘44小時美鐵(Amtrak)火車踏上旅途，先到洛杉磯、再搭機飛往巴西里約熱內盧，之後到七個南美國家以及哥斯達黎加。每個地方停留一晚到兩個月不等，到農場或參加生態計畫當志工，並在部落格講述沿途經歷。

這一年的旅程時而奢華、時而充滿挑戰。奢華時，一家人在巴西山腰農場新建的2400平方呎生態小屋住兩個月，每天早晨開窗眺望一樓的綠色屋頂和山間薄霧；遇到挑戰的時刻也不少，例如在玻利維亞的一間小屋停留兩周，自來水不穩定，馬桶是乾的，必須自己清空。但是多半時間過著平凡日子，例如在雜貨店尋找烘焙用品。

陳柳岸一家人偏好慢行，停留的地方少、每一據點時間拉長，能夠深入了解各地生活節奏和關係，又能減少高碳排放航班數量、而且省錢。他們盡可能搭乘長途巴士省錢，而且能夠體驗更多風景。

陳柳岸說，旅途中，夫婦兩人花較少精力去思考如何為未來採取行動，反而能自由享受當下的每一刻，而不是讓每一刻變成其他事情的墊腳石，令他們驚訝的是：一切都很好。

如今這一家人已結束旅程、回到正常生活軌道，但他們繼續以更慢、更謹慎的步伐前進。工作量變少、花更多時間與家人共度。

陳柳岸一家曾造訪智利Torres del Paine國家公園。圖為該公園內，一大...
陳柳岸一家曾造訪智利Torres del Paine國家公園。圖為該公園內，一大塊冰從冰山分離。（路透）
華裔作家陳柳岸2022年和丈夫帶著三個孩子離開芝加哥的家環遊南美洲一年，花了5萬...
華裔作家陳柳岸2022年和丈夫帶著三個孩子離開芝加哥的家環遊南美洲一年，花了5萬6000元，體會到慢活的平靜和無限力量。（取材自臉書）

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