財務五跡象 你還沒準備好可以退休

有五種跡象可以測驗人是否準備好退休。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Marcus Aurelius）

X世代介於人數更多的嬰兒潮世代及千禧世代，在談到較高齡人口時，往往受到忽略，只是X世代占全美總人口的20%，另外這個世代裡年紀較長的人，也就是出生自1965到1980年之間者，很快就逼近該退休之齡，但「富比士」(Forbes)調查認為，他們財力不足以退休；凡有五種跡象的X世代最好考慮在職久一點。

「2023美國退休調查」(2023 U.S. Retirement Survey)指出，專家認為X世代退休後過得舒服要存到112萬2183元，但估計還沒退休的X世代到退休時會存到66萬1013元，這中間存在45萬1170元的差距。

如果你是具備以下五種跡象的人，可能就代表還沒準備好退休：

一、沒有在退休金 帳戶裡存入每年最大限額

在退休帳戶存到每年最大限額，對於確保退休後錢財不用操心這點很重要。假如你還沒專心為自己的未來存盡可能多的錢，應該就沒準備很快退休。

二、還在負債

債務會把人的財務啃出大洞，因此很難為往後儲備好財富；在進入黃昏之齡時，還清或者還完大部分債務，非常重要。

三、活成月光族

如果你生活過得很奢豪，連收支都無法平衡，距退休就遙遙無期。入大於出代表你很積極在替未來存錢，對物價上漲有所準備，而不致於讓你陷入負債。

四、還在為生計發愁

你準備好要退休，意即你不會再為付帳單、過得舒服這些事而擔憂。若是你仍有那種焦慮，就該多工作幾年。

五、還得養家活口

若你還得撫養子女或孫子女，每月開銷會很大。好好盤點你的財務狀況，包括你已存了多少、投資 多少，才能斷定你是否真的為退休準備妥當。