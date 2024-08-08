飯店退房前記得這四件事 房務人員會感謝你

日本飯店業者分享退房前可以做的幾件舉手之勞。示意圖。（取材自pexels.com@Engin Akyurt）

在外住宿飯店退房時，有時做些簡單的小動作，可以讓房務人員在整理房間時更順利，這種顧慮他人的心思，也是一種美德。近來日本一家飯店業者，就公開了幾件在退房時可以稍微注意，幫助飯店也對自己有利的幾個小地方。

根據日本媒體「grape」報導，日本連鎖飯店品牌「SUPER HOTEL」，最近在官方TikTok 頻道上分享一段影片，表示有顧客在網路詢問退房時，有哪些小事可以注意的問題。於是，SUPER HOTEL便提供了四點建議。

這四點分別是「將房間用品物歸原處」、「確認是否有東西遺留」、「將用完的毛巾放在浴室洗手台」及「將沒喝完的飲料倒掉，包裝丟進垃圾桶」。在確認有沒有忘東西時，記得翻動棉被、床單等檢查，以免東西被蓋住。至於飲料的部分，工作人員看到沒喝完的飲料，往往也不知道該不該丟，因此建議客人先行處理。

許多網友紛紛表示「這個資訊應該讓更多人知道」、「推薦前一天就收拾好，可以減少忘東西的機率」、「光是確認有沒有忘東西就花掉一堆時間」、「我曾經打工做過飯店清掃人員，毛巾要是丟浴缸還得彎腰撿讓腰很痛」、「飲料先丟掉真的很有差」、「雖然付了錢，但當作是讓我舒服住宿的回禮，一直都會把毛巾整理好」、「這些我全都會弄，理所當然」。