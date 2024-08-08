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四血型玻璃心排行 他難敞開心扉「只想被看到好的一面」

世界新聞網／輯
有些血型的性格特別容易受傷。（取材自unsplash.com＠Kelly Sikkema）
有些血型的性格特別容易受傷。（取材自unsplash.com＠Kelly Sikkema）

有些人性格爽朗，不容易受到小事影響。但也有的人心思比較細膩，可能因為他人一句無心的話，就因此感到困擾。日本網站「占TV」近來就分析四種血型，排行每個血型誰最容易「玻璃心」被影響心情。

第4名 B型

B型的人個性崇尚自由，厭惡被束縛，人際關係也非常隨性。表裡如一的他們，會直白地表達意見。因此，無論別人怎麼說三道四，他們都不會輕易受影響。不過在感情中，往往也因為不想被綁住，因此在態度上比較曖昧，不願意有所進展，就可能因此受傷。

第3名 A型

A型的人個性謹慎，重視人際關係的穩定，平時就會思考「我能和這個人建立良好的關係嗎」。然而，有時也會因為過度的擔憂，造成自己的不安。結果因為一點小事就受了傷，但在某種意義上，已經習慣了受傷的他們，到了關鍵時刻也特別堅強。

第2名 O型

O型的人雖然給人一種開朗的印象，但他們其實有著不服輸的一面。正因為不想輸給別人，所以當競爭對手存在時，他們就會格外努力，想證明自己比別人優越。然而，當他們感受到自己遭到冷落，得不到認可時，也會特別受傷。但又因為好面子的關係，讓他們寧願硬撐裝成沒事。

第1名 AB型

AB型的人自尊心相當高。他們對別人有強烈的期待，也對自己有很高的理想，做什麼事情都面面俱到。但也正因如此，讓他們無法敞開心扉，展現真實的自己。他們害怕自己被看到糟糕的一面，擔憂他人因此失望。為了避免這個狀況，他們會拚命展現自己好的一面。

血型

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