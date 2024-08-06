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內幕／此前幾乎零交流 賀錦麗選華茲有幾個關鍵

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內幕／此前幾乎零交流 賀錦麗選華茲有幾個關鍵

編譯尤寶琪／即時報導
副總統賀錦麗(左)副手選中明尼蘇達州州長華茲(右)。(路透)
副總統賀錦麗(左)副手選中明尼蘇達州州長華茲(右)。(路透)

副總統賀錦麗(Kamala Harris)公布副手名單，選中明尼蘇達州州長華茲(Tim Walz)，不僅是因為他的背景與過去贏得艱苦選戰的紀錄，引發了賀錦麗的共鳴；更重要的是，兩人合得來，且賀錦麗真的很喜歡他。

根據知情人士透露，華茲與副總統賀錦麗4日坐下來面對面長談了一番，儘管兩人在這天之前，幾乎沒有任何交流與關係。

但據另一位知情人士透露，另有其他幾項對賀錦麗來說很重要的因素；賀錦麗就很讚賞華茲的兩屆州長任期，因為他在明尼蘇達州州長任內，達成了取得生殖健康、帶薪休假、兒童稅收抵免和槍枝安全等，賀錦麗希望能在總統任期內複製的成就。

華茲曾是一名教師、美式足球教練並是一名退伍軍人，他在2006年成功的在傾向共和黨的選區內取得勝利，以及在共和黨執政區內贏得眾議院席次，這些經歷都很吸引賀錦麗；賀錦麗相信這一點，能在「藍牆」(blue wall)三州：密西根州、威斯康辛州以及賓州發揮好的作用。

原本也在副手名單上、人氣與知名度都比華茲高的賓州州長夏皮洛(Josh Shapiro)反而沒能與賀錦麗搭上線； 夏皮洛的團隊覺得夏皮洛與賀錦麗的面對面會談，沒達到預期效果，且一位接觸過夏皮洛顧問的知情人士透露，兩人會談的感覺「不太好」。

相較之下，根據有線電視新聞網(CNN)報導，賀錦麗和華茲兩人間的化學反應很合拍，且賀錦麗特別喜歡他「隨遇而安」的態度。畢竟與競選夥伴相處融洽，不會因為選擇不同而分裂政黨，已經是選擇某人成為搭檔夠好的理由。

賀錦麗的審查小組是由競選總幹事珍迪隆(Jen O'Malley Dillon)、競選幕僚長倪克思(Sheila Nix)、前司法部長霍德(Eric Holder)、前白宮法律顧問雷姆斯(Dana Remus)和她的妹夫同時也是前司法部官員的威斯特(Tony West)等人領導。

據兩位熟悉審查程序的不具名知情人士透露，賀錦麗團隊最初廣泛搜羅，名單上多達十幾個名字，但很快就縮小到約九名候選人，最後在與其中六名候選人會談後，於1日向賀錦麗內圈人士交出建議候選人報告。

賀錦麗 華茲 司法部

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