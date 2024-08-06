不是麥當勞或溫蒂 這家連鎖店票選為全美最佳早餐店

成立於北卡州的比司吉村經票選為全國最受喜愛早餐連鎖店。（取自「比司吉村」臉書照）

不是麥當勞 ，也不是溫蒂漢堡，由今日美國報(USA Today)辦理、讀者投票的權威排行指出，美國民眾心目中最佳早餐連鎖店是名不見經傳的「比司吉村」(Biscuitville)，而且是連兩年霸榜；今日美國報給的評語是：以比司吉為本的早餐，叫人如何不愛它。

今日美國報指出，比司吉村現烤的比司吉百搭百配，可以配上單純的培根、雞蛋、起司，或者炸雞餅，也可以做成更精緻的早餐三明治，如店招牌的「加辣雞肉及甜椒乳酪餅」。

比司吉村菜色多，有早餐拼盤、多種葛子粥、馬鈴薯餅或者鄉村肉汁，再加上讓人沈醉的甜點如藍莓鬆餅，無怪乎客人留連忘返，一來再來。

比司吉村兩家店1966年成立於北卡羅來納州 柏靈頓，原名「山溪新鮮麵包牛奶店」(Mountainbrook Fresh Bread & Milk)，九年後的1975年，第一家名副其實的比司吉村店開張於維吉尼亞州丹維爾(Danville)，北卡州的各店面很快跟進；目前則有50多家店面開設於各地。

今日美國報餐排行榜的第二名是「Del Taco」、第三名「Jack in the Box」，去年第二名的麥當勞退步到第四名，第五名是「Dunkin」。

同一分今日美國報排行榜裡，肯德基 與Del Taco超越去年霸主的福來雞(Chick-fil-A)，成為美國整體而言最愛速食店的前兩名。今年肯德基與Del Taco有點像黑馬；去年他們甚至連前十都排不進去，但今年不僅登榜，還竄到前兩名。

另外，塔可鐘(Taco Bell)7月底宣布，在其得來速取餐車道擴大使用人工智慧語音科技，今年底以前，全美數百家塔可鐘店面就會推出這種科技。