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奧運衝浪賽驚現不速之客 鯨魚躍出海面搶走焦點

中央社大溪地5日綜合外電報導
巴西選手魏斯頓-韋柏（Tatiana Weston-Webb）及哥斯大黎加運動員韓尼希（Brisa Hennessy）進行4強賽期間，這隻鯨魚突然躍出海面，讓觀眾及攝影師見證一生難忘的奧運時刻，兩名選手則與牠維持了安全距離。路透
巴西選手魏斯頓-韋柏（Tatiana Weston-Webb）及哥斯大黎加運動員韓尼希（Brisa Hennessy）進行4強賽期間，這隻鯨魚突然躍出海面，讓觀眾及攝影師見證一生難忘的奧運時刻，兩名選手則與牠維持了安全距離。路透

巴黎奧運衝浪項目今天下午在大溪地舉行最後一天賽事，4強賽期間出現一名不速之客，一隻鯨魚突然躍出海面，吸引了所有人的目光。

美聯社報導，巴西選手魏斯頓-韋柏（Tatiana Weston-Webb）及哥斯大黎加運動員韓尼希（Brisa Hennessy）進行4強賽期間，這隻鯨魚突然躍出海面，讓觀眾及攝影師見證一生難忘的奧運時刻，兩名選手則與牠維持了安全距離。

據報導，全世界衝浪活動期間，出現鳥類、海豹甚至鯊魚等野生動物，並非罕見。

2024奧運衝浪賽舉辦地大溪地（Tahiti）離主辦城市巴黎將近1萬英里遠（約1萬6093公里），鯨魚在交配、分娩和遷徙季節時，會聚集在大溪地周圍。

大溪地也有幾個海洋保護區。今年4月，太平洋原住民領袖簽署了一項名為「海洋宣言」（He Whakaputanga Moana Treaty /Declaration for the Ocean）的條約，認定鯨魚為「權利主體（legal persons，又稱法律主體或法律關係主體）」。

參與簽署的原住民領袖部分來自大溪地，但這樣的宣言並未反應在參與國法律中。

巴黎奧運 原住民 巴西

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