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股市急墜時別慌 先思考為何要在這個時刻拋售

編譯尤寶琪／即時報導
美國投資者擔心美國經濟進入衰退。圖為紐約證交所交易員派特爾5日神情緊張，在交易廳盯著股市數據。(美聯社)
美國投資者擔心美國經濟進入衰退。圖為紐約證交所交易員派特爾5日神情緊張，在交易廳盯著股市數據。(美聯社)

擔憂美國經濟狀況，道瓊工業指數創下近兩年來最糟單日走勢，造成投資人恐慌。但紐約時報專家建議，可以先把這情況視為一種演習，不要慌張，不要碰上股市下跌就開始盲目拋售。

紐時報導，雖然民眾會透過演習訓練來保持警惕，儘管如此，史坦普500(S&P 500)單日下跌超過3%的情況，仍是個罕見且令人害怕的情況。史坦普道瓊指數資深分析師西爾佛布拉特(Howard Silverblatt)說，上次道瓊指數在單日內出現如此大幅度的下跌，是在2022年9月13日。

有鑑於上次出現這種情況，已經是近兩年前的事，不少投資人都早已忘記教訓，在5日早上搶登入經紀公司網站，導致包括嘉信理財(Charles Schwab)、富達(Fidelity)和先鋒集團(Vanguard)等網站和應用程式登入出現困難。

但與其驚慌拋售，我們更應該去思考，為什麼要在這個時刻出售？

專家稱，如果你知道股市即將大跌並長期處於低迷狀態，那麼賣出就是明智的選擇；但多數人在拋售前並不知道股市是否會大跌且維持低迷；而那些在2022年、2020年、2008年、2000年或1987年猜對的投資人，恐怕根本不知道，他們自以為擁有的投資技術與運氣之間的差別。

在5日瘋狂拋售的人當中，有不少都是專業投資人，或是他們編碼出來的機器人，會在股市指標閃黃或紅時自動賣出。但告訴你一個關於對沖基金的一個骯髒秘密，他們針對發生在世界上的各種事件所做出的交易，並沒有比追蹤股市表現的指數基金要更好，而共同基金經理人的表現也好不到哪裡去。

如果你碰到像是房屋首付或是大學學費等急需用到拿去投資錢的情況，那出售手中的股票是很合理的做法；但請記住這種急需錢的嚇人感覺，未來在投資時，任何急需的資金根本一開始就不該出現在股市中。你放在股市中的投資，應該是要給未來退休後所使用的資金，且你在短期內都不會需要動到這筆錢。

雖然在市場下跌時將資金轉為現金，然後等股市觸底時再次購買股票的做法，是一個巧妙的投資技巧，但股市觸底時，往往也是投資人最害怕且最容易做出錯誤決定的時候。更不用說，多數人從一開始，就無法判斷股市是否已見底，更不用說拿出足夠的勇氣，將所有資金壓在這判斷上了。

投資 道瓊 紐約時報

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