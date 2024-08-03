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奧運在巴黎 法國女人為何纖瘦？營養師曝關鍵是「水」

記者林琮恩／台北4日電
2024年巴黎奧運在法國舉辦，許多賽事仍在進行中，而法國是以美食著稱的國度，包含馬卡龍、可頌、鵝肝醬等美食，但面對各式料理，法國女性仍給人窈窕印象。（本報資料照片）
2024年巴黎奧運在法國舉辦，許多賽事仍在進行中，而法國是以美食著稱的國度，包含馬卡龍、可頌、鵝肝醬等美食，但面對各式料理，法國女性仍給人窈窕印象。（本報資料照片）

2024年巴黎奧運在法國舉辦，許多賽事仍在進行中，法國是以美食著稱的國度，包含馬卡龍、可頌、鵝肝醬等美食，面對各式料理、精緻食品，法國女性仍給人窈窕印象，營養師徐子雅表示，法國女人不是吃不胖，而是把握了「份量少、種類多、搭配蔬果」的飲食原則，而飲用氣泡水、吃飯時間長，也是法國人纖瘦的原因。

事實上，法國人肥胖情況也在上升，美國國家衛生研究院刊登於「臨床醫學雜誌（Journal of Clinical Medicine）」的報告顯示，法國有47.3%的成年人體重超重，其中17%屬於肥胖，造成法國人變胖原因是「飲食生活退步」，尤其是速食、加工食品盛行，改變法國飲食文化，導致18至24歲的肥胖比率在20年間增加4倍。

徐子雅表示，法國女性吃不胖的關鍵在份量少、種類多，且搭配大量蔬果，並減少攝取加工食品。民眾如果在一餐內攝取過多食物，會刺激胰島素分泌、增加脂肪堆積，但大量攝取蔬果，不僅增加口感，也有助生理功能正常運作。

法國餐飲最為人熟知的就是要「吃很久」。徐子雅表示，法國人用餐時間多為一小時起跳，並專注在當下品嘗食物，用餐時間長，大腦比較容易接收到「吃飽」的訊號，間接達到攝取過多熱量的目的。

法國人也喜歡飲用氣泡水，氣泡水也有助於提升飽足感。徐子雅表示，不少研究證實，餐前喝500毫升水，可幫助提升新陳代謝，且餐前飲水能增加飽足感，避免民眾過度進食；餐中飲水則有助於協助分解較大體積的食物，讓食物進入腸胃的過程更加順暢；餐後喝水則可以促進飽足感激素分泌，增強腸道營養素消化、吸收機能。

不過，徐子雅提醒，胃食道逆流病人不適合於餐中喝水，否則會產生消化不良的情形，而民眾於餐前、餐中、餐後喝水時，也應避免喝過頭，反而影響消化，讓食物停留在腸胃道中太久，反而容易出現飽脹、脹氣等不舒服的感覺。

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