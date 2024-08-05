我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

「美國首屆AI大選」假消息滿天飛 選民恐遭操弄

南加前空軍基地多次遭賊占 房間被布置「夜店」

3生肖揮別衰日子準備轉運 屬馬克服困境、他準備領獎金

世界新聞網／輯
屬馬的人有望升職。（取材自pexels.com@Vitaly Gariev）
屬馬的人有望升職。（取材自pexels.com@Vitaly Gariev）

三大生肖準備轉運！中國媒體《搜狐》作者「星星陪我走紅塵」分析，8月生肖馬、羊、狗的事業及財富都將走大運，屬馬的人將克服職業困境或個人挑戰，會有一個新的項目啟動或一個重大的職位提升；屬羊的人有望接到長期的工作項目，不只有穩定收入，還會有額外獎金。

生肖馬

屬馬的人將揮別挑戰，贏得尊敬，8月將展現驚人的回彈力，屬馬的人以其不屈不撓的精神和自由奔放的個性聞名，這些特質將幫助他們克服之前的職業困境或個人挑戰。8月他們將迎來一次關鍵的機遇，可能是一個新的項目啟動或一個重大的職位提升，不只可以提高職業地位，還會有可觀收入。

生肖羊

屬羊的人在8月初將經歷一個平穩而有力的上升期，因為他們穩重有耐心、堅忍不拔的個性，因此未來幾週將在工作中獲得穩步提升，有機會接到一些長期的項目，不僅能提供穩定的收入，還可能帶來額外的獎金和利潤。

生肖狗

屬狗的人忠誠又正直，以其堅定的道德觀和對朋友的忠誠聞名，8月將因為這些特質而帶來重要的職業和財務上的回報，可能會因為一次重要的成功項目而獲得認可，這將為他們帶來職位的提升和相應的薪資增加，另外在投資和理財方面的謹慎決策也將帶來意外的好收益。

星座運勢

上一則

體操／美「鞍馬超人」 最愛挑戰10秒解魔術方塊

延伸閱讀

3大生肖命裡藏金 早年辛苦、40歲後享榮華富貴

3大生肖命裡藏金 早年辛苦、40歲後享榮華富貴
4生肖迎人生轉折：狗輕鬆脫單、他升職加薪財運爆表

4生肖迎人生轉折：狗輕鬆脫單、他升職加薪財運爆表
「曖昧高手」對誰都好 蛇很會撩、羊太溫柔、這生肖無自覺放電

「曖昧高手」對誰都好 蛇很會撩、羊太溫柔、這生肖無自覺放電
天降大喜 家裡有這「3大生肖」賺錢不手軟 祥雲天上繞、財運爆棚

天降大喜 家裡有這「3大生肖」賺錢不手軟 祥雲天上繞、財運爆棚

熱門新聞

法國飛魚馬向。美聯社

無視中國教練握手？法國飛魚道歉了 谷愛凌刪所有互動

2024-08-03 16:40
3生肖早年辛苦，但40歲之後榮華富貴享受不盡。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@ Gustavo Fring）

3大生肖命裡藏金 早年辛苦、40歲後享榮華富貴

2024-08-01 21:00
12生肖在八月有著不同的運勢。（取材自pexels.com＠Andrea Piacquadio）

12生肖八月運勢 屬羊貪心點無妨、他將迎來人生光輝時刻

2024-08-02 22:00
日本網友分享自家「幼犬」有著驚人體型。（取材自X＠chouchou_the_g）

才九個月大「幼犬」照讓網友不可置信 直呼：是熊吧

2024-07-30 23:40
四生肖將迎接好運。（取材自pexels.com@Nicolas Postiglioni）

4生肖8月風生水起 屬虎投資收益增、他們工作業績更好

2024-08-03 19:35
日本飯店業者說明房間毛巾用完後該怎麼放。（取材自pexels.com＠Pixabay）

飯店毛巾用完放哪好？ 業者拍片說明引網友慚愧：我都丟地上

2024-08-02 19:40

超人氣

更多 >
投入太多、幾無成效 AI泡沫應該要戳破了

投入太多、幾無成效 AI泡沫應該要戳破了
豪宅落地窗曝大量紫外線輻射致癌？華裔女星求償100萬

豪宅落地窗曝大量紫外線輻射致癌？華裔女星求償100萬
首獲諾貝爾物理學獎華人 李政道98歲病逝舊金山

首獲諾貝爾物理學獎華人 李政道98歲病逝舊金山
巴奧體操／拜爾絲、李蘇妮掉下平衡木 中國周雅琴獲銀

巴奧體操／拜爾絲、李蘇妮掉下平衡木 中國周雅琴獲銀
美股道瓊開盤一度狂瀉千點 恐慌指數飆 美債價格揚

美股道瓊開盤一度狂瀉千點 恐慌指數飆 美債價格揚