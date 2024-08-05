3生肖揮別衰日子準備轉運 屬馬克服困境、他準備領獎金

屬馬的人有望升職。（取材自pexels.com@Vitaly Gariev）

三大生肖準備轉運！中國媒體《搜狐》作者「星星陪我走紅塵」分析，8月生肖馬、羊、狗的事業及財富都將走大運，屬馬的人將克服職業困境或個人挑戰，會有一個新的項目啟動或一個重大的職位提升；屬羊的人有望接到長期的工作項目，不只有穩定收入，還會有額外獎金。

生肖馬

屬馬的人將揮別挑戰，贏得尊敬，8月將展現驚人的回彈力，屬馬的人以其不屈不撓的精神和自由奔放的個性聞名，這些特質將幫助他們克服之前的職業困境或個人挑戰。8月他們將迎來一次關鍵的機遇，可能是一個新的項目啟動或一個重大的職位提升，不只可以提高職業地位，還會有可觀收入。

生肖羊

屬羊的人在8月初將經歷一個平穩而有力的上升期，因為他們穩重有耐心、堅忍不拔的個性，因此未來幾週將在工作中獲得穩步提升，有機會接到一些長期的項目，不僅能提供穩定的收入，還可能帶來額外的獎金和利潤。

生肖狗

屬狗的人忠誠又正直，以其堅定的道德觀和對朋友的忠誠聞名，8月將因為這些特質而帶來重要的職業和財務上的回報，可能會因為一次重要的成功項目而獲得認可，這將為他們帶來職位的提升和相應的薪資增加，另外在投資和理財方面的謹慎決策也將帶來意外的好收益。