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巴奧／台拳擊選手林郁婷捲性別風波 美拳協指出有幕後黑手

記者蘇志畬／即時報導
巴黎奧運賽前意外捲入性別爭議風波的台灣拳擊女將林郁婷（前）於當地時間2日在奧運女子57公斤級16強戰出賽，順利取勝前進8強，將全力爭取獎牌入袋。(中央社)
巴黎奧運賽前意外捲入性別爭議風波的台灣拳擊女將林郁婷（前）於當地時間2日在奧運女子57公斤級16強戰出賽，順利取勝前進8強，將全力爭取獎牌入袋。(中央社)

台灣拳擊女子好手林郁婷在巴黎奧運捲入性別風波，美國拳擊協會執行長麥克阿提（Mike McAtee）為此打抱不平，並直指幕後操作者正是國際拳擊總會（IBA）主席克列姆列夫（Umar Kremlev），只為擾亂巴黎奧運賽事運作。

林郁婷昨(2)天在女子57公斤級16強賽獲勝，賽後超過50名外國媒體在採訪區圍堵，就是因為近期的性別議題話題，林郁婷及阿爾及利亞哈利夫（Imane Khelif）都被捲入，起因為去年3月世錦賽，2人遭IBA以未通過性別檢測為由取消資格。

麥克阿提接受華盛頓郵報訪問時搖頭嘆息，「我認識林郁婷、哈利夫好幾年，她們從來沒有被檢測出睪固酮過高。」麥克阿提更舉例，哈利夫生涯曾9次被擊敗，而37場勝利只有5次是擊倒。

為何巴黎奧運時會將過去爭議再次提起？麥克阿提直言，這是IBA與國際奧會（IOC）間的爭執縮影，IBA主席克列姆列夫賽前在社群媒體上的發文才導致輿論甚上塵囂，而IBA也因多次爆發裁判作弊醜聞，在2016年里約奧運後就遭到停權，2023年被IOC取消認證。

「我們必須遵守所有規則。」麥克阿提表示：「然而，我們擔心有人有這樣的動機，就是想要看到巴黎奧運小組及奧運模式的拳擊失敗。」目前奧運拳擊賽事舉行已由IOC接管，「也只有一個人有這樣的動機。」

林郁婷及哈利夫在世錦賽遭取消資格後，IBA並未公布檢測方式，然而克列姆列夫卻在俄羅斯媒體訪問中指出，兩人被驗出有XY染色體，麥克阿提質疑：「那為何只是取消資格？為什麼沒被禁賽？如果真的有問題，為何不在資格賽時就提出？為什麼要等他們到了奧運才又提出來？」

巴黎奧運

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