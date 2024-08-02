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虧大了？近半醫保民眾曾收到出乎意料帳單 絕少提出質疑

虧大了？近半醫保民眾曾收到出乎意料帳單 絕少提出質疑

編譯盧炯燊／即時報導
調查顯示近半享有醫保的美國人，在過去一年被要求支付意外的醫療費用。(美聯社)
調查顯示近半享有醫保的美國人，在過去一年被要求支付意外的醫療費用。(美聯社)

美國醫療保險系統十分繁雜，令人頭疼。對於那些享有醫保的人，不管是雇主提供還是自行購買，接受醫療服務仍然涉及不菲的自付費用。一些小病小治所需的自付費用或可得過且過，但更多複雜的醫療護理，通常需要支付超出保險公司承擔的費用。更有甚者，可能多付了費用而不自知。

根據非營利私人基金會「聯邦基金」(Commonwealth Fund)8月1日公布的調查報告，近一半享有醫保的美國人，在過去一年遇到了出乎意料的醫療費用，包括帳單錯誤或保險公司拒絕給付而必須自行支付費用，然而大部人對此並未提出質疑。

該基金會認為，這種不作為的做法，結果只會令自己付出高昂代價。

這個研究共訪問了全國7873名投保成年人，其中45%表示，他們認為應該獲給付的服務，卻被收取了費用；17%說無法獲得醫生所建議的服務。

只有不到一半的人，曾對帳單錯誤或被拒承保提出質疑，其餘大部分說他們根本不知道自己有權這樣做。

研究發現，遭拒絕承保所產生的後果是，近60%醫療護理受到延誤，47%健康狀況因此惡化。

「聯邦基金」副總裁柯林斯(Sara Collins)指出，這個研究揭示了一個令人不安的事實，就是許多有醫保的人，仍要面對預料不到的帳單，醫生所建議的護理遭承保公司拒絕；許多人根本不知怎樣辦，因為他們根本不明白整個流程，無論是計算費用方式又或由誰來負責，一切都似是黑箱作業。

柯林斯又表示，對醫療費用提出質疑的人裡，有三分一最終少付甚至取消要付的費用，對拒絕給付提出質疑的人裡，有一半最終獲得全部或部分醫療服務，這都是令人鼓舞的，同時也說明了很多利益都要自己爭取，否則最後損失的還是自己。

醫療保險 醫保 醫療費

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