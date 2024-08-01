中情局前幹員傳授簡單一招 求職面試迅速獲得信任

前中情局幹員表示，他由諜報生涯取得的專業指出，取得他人信任最重要是靠能建立聯繫感。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Andrea Piacquadio）

前中情局(CIA )幹員巴斯塔曼特(Andrew Bustamante)分享自己當諜報人員學到的簡單一招，可叫人印象深刻而信任你；他指出，要取得信任，最重要不是被喜歡，而是能建立聯繫感，懂得這一招，換行業或面試時要取得雇主青睞就無往不利。

每日郵報(Daily Mail)報導，45歲的巴斯塔曼特目前將時間用在把自己任職中情局時所學的專業傳授他人，改善學員的人生。

巴斯塔曼特談到，間諜們都用一招來影響他人對他們的感受；他在中情局學到，要讓人印象深刻，最終「信任」你，很多人以為靠的是自己被人喜歡，但真正重要的是讓人覺得與你能「建立聯繫感」。

巴斯塔曼特表示，任職中情局期間，大家都曉得多數人彼此互不相識，但通常不必知之甚詳就可以信任。而他解釋說，民間企業雇主往往會雇用身上反射他們自己特質的人，「你發現這個人能反射你的重要特質，就會立刻開始信任他」、「能一下子就聯繫起來」。

巴斯塔曼特指出，去面試要取得面試官的信任，其中一個方法是「問問題」。他表示，向面試官請教，尤其是答案不設限的問題，能讓對方覺得他們引人興趣、很重要且特別，覺得你很投入、能批判地思考、準備周全且有好奇心；然後覺得你是可信任的。

巴斯塔曼特還提到自己當中情局幹員時學到的另一件事，有助於求職面談，那便是由「言行舉止盡可能取得弦外之音」；他建議閱讀對方的肢體語言，傾聽他們的言外之意，聽聽他們談的事，「試著反射、反映他們的行為、專門語彙、講話語調、抑揚頓挫」，「使用這種發問的過程，問不設限的問題，能讓你取得更多資訊，轉化成知識」。