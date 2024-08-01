男友找不到工作與她分手 西雅圖女子怨景氣差毀了戀情

一名女子投書指西雅圖地區經濟不好，致男友與她分手。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Alex Green）

愛情本就脆弱易變，時逢景氣不好更是雪上加霜。一名化名「碎心」(Broken Up)的女子投書到「The Cut」，痛陳西雅圖 地區經濟不好，害得前男友去年辭職後必須做五份兼職才能過日子，但始終找不到好工作之下，男友搬回拉斯維加斯的原生家庭，且不願談遠距戀愛，於是與她分手。

「碎心」寫道，這段戀情結束的唯一原因，就是經濟與就業 市場太爛，想起來真是好心痛；本來戀愛談得好好的，只因超越她能力控制所及的因素而結束，感覺很不公平。

「Money Wise」網站報導，但「碎心」絕非唯一受錢財影響而戀情斷掉的人。

她表示，與男友異地撐了一年多，捨不得花機票錢常見面，兩人無法好好相處，又沒有足夠時間來調適，這段異地戀最終還是行不通，走向分手一途。

但其他情侶做的與「碎心」及她男友剛好相反，有些伴侶會靠同居來省錢。Realtor.com去年調查指出，80%的Z世代、76%的千禧世代更可能因為談戀愛，而與對象合住，以省錢省柴米油鹽，相形嬰兒潮世代的44%、X世代的56%都高很多。

這一點可能是因為目前年輕人面臨的租屋市場貴得驚人所致。iPropertyManagement 表示，1980年，嬰兒潮世代碰到伴侶時，房租中位數為243元。但Redfin最新數據指出，今年的中位數為1653元。雖說通膨總是導致房租上漲，但依勞工 統計局的消費者物價指數，當年的243元在2024年換算則為923.15元。

Realtor.com survey的調查發現，伴侶選擇同居是明智之舉，其中20%每月因此省下501到1000元。