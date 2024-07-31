巴奧／美女飛魚雷德基是外國選手惡夢 憂被超越一整圈

美國女子泳將雷德基(右一)在1500米女子游泳項目獨占鰲頭，一些運動員一看到自己將與雷德基一同參加1500米自由泳賽，就會浮現可能「被雷德基超越一整圈」的想法。(美聯社)

自從2012年倫敦奧運參加1500米女子游泳項目以來，美國女子泳將雷德基 (Katie Ledecky)就在這個泳池賽事距離最長的自由式長泳項目中，獨占鰲頭；全球其他女泳將望塵莫及，只能力拚銀牌，甚至不少人一看到自己將與雷德基一同參加1500米自由泳賽，就會浮現「被雷德基超越一整圈」的想法。

西班牙奧運代表隊成員馬丁內斯·吉倫(Angela Martinez Guillen) 告訴華爾街日報，去年她看到自己將與雷德基一同參加世界游泳錦標賽1500米自由泳資格賽，腦海就浮現上述想法；結果，雷德基第一圈就領先所有人好幾米，「速度飛快」。

雷德基30日開始在巴黎奧運 捍衛1500米自由式長泳奧運冠軍頭銜，大多數奧運選手在約16分鐘內游完相當於30個泳池的長度，雷德基的紀錄接近15分半；她每次在水道往返只需一分多鐘。

巴黎奧運女子1500公尺自由式游泳比賽中，美國名將雷德基 (Katie Ledecky) 贏得金牌。(路透)

去年世錦賽，馬丁內斯·吉倫最終落後雷德基約43秒。這樣的經驗，對平常總是超越其他對手的優秀泳將來說，五味雜陳；馬丁內斯·吉倫說：「想想看，在西班牙她可以超越別人三圈。」

對大多數游泳選手來說，被對手超越一整圈非常丟臉。不過，對一些剛崛起的長泳選手來說，有機會被雷德基超越，已成榮譽象徵。新一代後起之秀甚至開始以自己落後這位擁有11面奧運獎牌的超級巨星的差距，來衡量自己的成功。

美國女將考克斯(Jillian Cox)回想自己2022年在聖安東尼奧(San Antonio)舉行的1500米長泳，並沒有被雷德基超越一整圈的情景；她說：「我記得當時感覺是，『我成功了，這是我參加過表現最好的比賽』。」

今年巴黎奧運，馬丁內斯·吉倫不會參加泳池比賽，而是選擇專注於女子10公里開放水域比賽。儘管塞納河可能不是最乾淨的水道，但至少可以保證：「不用被雷德基超越」。