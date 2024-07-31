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10種肉桂粉下架 FDA：含鉛量太高 消費者快扔

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10種肉桂粉下架 FDA：含鉛量太高 消費者快扔

編譯俞仲慈／即時報導
由於含鉛量超標，聯邦食品暨藥物管理局再下架市售至少十種肉桂粉產品。（美聯社）
由於含鉛量超標，聯邦食品暨藥物管理局再下架市售至少十種肉桂粉產品。（美聯社）

聯邦食品暨藥物管理局(FDA)30日宣布下架市售至少十種肉桂粉產品，也是今年內第三度回收肉桂粉，而且肉桂粉鉛含量過高，FDA呼籲國人避免食用趕快扔掉。

哥倫比亞廣播公司新聞網(CBS News)報導，FDA針對康乃狄克、麻州、新澤西與紐約州零售業發布回收令，因為市售9種肉桂粉產品驗出含鉛量2.03至7.01ppm不等並指出：「這批肉桂粉含鉛量遠低於2023年秋季召回的WanaBana肉桂蘋果泥與蘋果醬，其中檢出鉛含量在2270至5110ppm之間。」

被下架的最新一批肉桂粉在折扣店和專門超市販售，例如一元店Dollar Tree、印度超市 Patel Brothers和Eurogrocery超市。品牌包括El Chilar,、Marcum、SWAD、Supreme Tradition、 Compania Indillor Orientale、ALB Flavor、Shahzada、 Spice Class和La Frontera。

由於各州收集的肉桂粉樣本檢驗結果顯示含鉛量過高，FDA不排除回收更多肉桂粉產品並提出警告：「長期食用肉桂粉並不安全，有可能造成血液含鉛量過高。」建議消費者丟棄家中所有肉桂粉產品。

FDA表示，短時間接觸極低含量的金屬鉛並不會危害人體，但長期吸收這種重金屬可能對人體中樞神經系統造成永久傷害，例如兒童可能有學習障礙等發育問題；成人則出現腎功能障礙、高血壓以及神經認知疾病。

聯邦疾病防治中心(CDC)表示，由於兒童身體仍在發育階段，會比成人更容易鉛中毒；除了油漆、水源與土壤經常遭到金屬鉛的汙染，其他如糖果、香料、薰香、偏方藥物等也經常會驗出含有金屬鉛成分，CDC本月稍早公布的例行報告也強調：「消費者應該對含有鉻酸鋅(chromate)的香料，有所認知。」

美國化學學會(American Chemical Society)表示，無機化學物「鉻酸鋅」含有劇毒，屬於一種致癌物，早已禁止用於製造房屋油漆，但仍是船舶塗料、工業油漆與塑膠的顏料來源。

FDA 聯邦疾病防治中心 CDC

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