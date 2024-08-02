被講好話卻懷疑「另有所圖？」 12星座誰受稱讚也未必開心
即使是同樣一句稱讚，不同的人聽到，也會有不同的反應。有些人或許會感到高興，但也有人會懷疑沒事說好話，背後是不是有其他企圖。日本網站「占TV」近來就分析12星座的人，排行哪些星座被稱讚了，也很可能不會覺得特別開心。
第12名 獅子座
對自己充滿信心的獅子座，即使被稱讚時會說「沒有啦，我才沒那麼厲害」，但骨子裡其實樂到家了。
第11名 牡羊座
什麼事都想爭第一的牡羊座，被稱讚時更會覺得是自己應得的。
第10名 天秤座
社交性格的天秤座，純粹喜歡聽好話，是不是真心的都無妨。
第9名 金牛座
承認欲求旺盛的金牛座，當然會希望被稱讚滿足。
第8名 魔羯座
崇尚實力的魔羯座，認為能夠得到稱讚，就是一種實力展現。
第7名 巨蟹座
巨蟹座希望努力能被看見，被稱讚獲得肯定。
第6名 雙子座
雙子座在稱讚別人的同時，也希望自己得到同等讚賞。
第5名 雙魚座
雙魚座覺得被稱讚，就應該回敬對方，結果把自己搞得壓力很大。
第4名 射手座
永遠在挑戰自我的射手座，視稱讚有如浮雲毫不在乎。
第3名 處女座
善解人意的處女座，一方面總是會迅速情勢。因此在被稱讚時，他們會一邊說「謝謝」、「好開心」，一邊心裡分析為什麼這個人要開口稱讚，背後有什麼企圖，無法只是單純地接受好意。
第2名 天蠍座
擅於觀察他人的天蠍座，能夠敏銳察覺他人的心思。在被稱讚時，如果覺得自己確實做得不錯，那就相安無事。但如果認為對方評價過頭，就會開始懷疑這是不是場面話，說這些有沒有其他目的。
第1名 水瓶座
水瓶是一個自我肯定感很高的星座，即使沒有被稱讚，但只要自己能夠接受，就不覺得有什麼問題。反而是如果被稱讚了，結果對方稱讚的地方，和自己認為好的地方不同，就可能會疑神疑鬼，覺得「為什麼會稱讚那種事情，太奇怪了吧」。
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