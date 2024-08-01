四血型怎麼挑新手機？ 他願意為了一原因選個不認識品牌

四種血型挑選手機時，有不同的考量。（取材自unsplash.com＠Ben Kolde）

現在的智慧型手機 不斷推陳出新，功能一天比一天更強大，讓人抗拒不了新機的魅力。日本網站「占TV」近來就分析四種血型 的人，在挑選新手機時，往往會有什麼樣的考量。

A型

現代手機可說是生活必需品，因此對A型的人而言，手感和操作的方便性最重要。當找到適合的手機時，他們就會一直使用下去。就算有其他更先進的機種，他們也不感興趣。

即使到最後要換手機了，也會使用同樣品牌的最新版本，確保一切如昔。

B型

B型喜歡新事物，且愛出風頭，因此總是希望能夠擁有最新款的手機，讓自己成為眾人的焦點。一旦有最新機種上市，他們就會馬上買下來，並且向大家炫耀。

即使新手機才剛用一個月，但只要又聽說他牌推出新機，他們仍可能立刻更換，不斷追求最新的款式。

O型

當O型想要更換手機時，肯定是目前的手機出現了一些使用問題，比方說電池電量嚴重衰退，或甚至幾乎無法使用等等。

而在挑選手機時，他們最重視實際手感。比起擁有大尺寸螢幕，O型更喜歡能夠方便使用的尺寸，有時甚至會因為這個原因，刻意挑選舊款機種。

AB型

AB型人認為不管什麼手機，其實都大同小異。因此為了展現出個性，手機殼才是最關鍵的。當他們有喜歡的手機殼，但又發現這個殼和現在的手機不合時，就是他們更換手機的時候。

他們甚至可能因為找到了中意的手機殼，而去選擇一個他們完全不認識的品牌。