躲過離婚危機 夫妻能白頭偕老的四大共通特徵

能夠白頭偕老的夫妻，有一些共通特徵。（取材自unsplash.com＠Esther Ann）

俗話說「一日夫妻百日恩」，想要結為連理並不簡單，而要讓感情長長久久，不至於走上離婚一途更不是容易的事。日本 網站「All About」近來就分享，那些能夠跨越重重障礙，白頭偕老的伴侶，都有哪些共通之處。

1.保持良好溝通

在碰到問題時，夫妻之間能不能彼此好好溝通至關重要。否則若是不好好處理，只想著要逃避現實，那麼就可能破壞彼此間的信賴，最糟可能走到離婚一途。如果只是固執己見，聽不進另一半的話語，也可能在壓力累積到極限時，一口氣爆發不可收拾。

2.價值觀相似

雖然說夫妻之間個性需要磨合，不過也有些待人處事上的基本價值觀，如果偏差太大，那麼便容易產生衝突。好比說，有的人重視金錢、物質上的享受，有的人卻認為錢不是唯一，還有很多其他東西值得追求。如果這樣的基本價值觀無法一致，就像是顆不定時炸彈，遲早會引爆。

3.打從心裡信賴對方

人的戀愛情感不可能永遠維持，特別是結成夫婦，需要度過漫長的一生時，就需要靠著尊重、信任，來維持兩人的關係。如此一來，就算遇到麻煩，也會相信兩人總能度過難關。相反地，如果不信任對方，那麼就會心生厭煩，進一步認為還不如自己一個人比較自在。

4.保持大愛

這裡的「大愛」並不是指戀愛上的情感，而是「無論發生什麼事情，都能彼此攜手面對，一同跨越難關」的覺悟。畢竟「喜歡」或者「討厭」這種情緒，其實很容易產生改變，但如果是抱持著覺悟，那麼就能成為長長久久的最佳後盾。