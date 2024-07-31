我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

三名911恐襲主謀 達成認罪協議換免死

7月邊界逮捕人數估降30% 創拜登任內最低紀錄

邁阿密灘公寓趕租客 長者嘆租屋難找又貴「吃光社安金」

編譯潘勛／即時報導
佛州邁阿密灘里維拉公寓大樓老年租屋族被解約事件，凸顯全美高齡租屋族的苦況。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Min An）
佛州邁阿密灘里維拉公寓大樓老年租屋族被解約事件，凸顯全美高齡租屋族的苦況。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Min An）

佛州邁阿密灘「里維拉公寓」(Riviera Apartments)大樓房東日前通知全棟42戶，表示不再續租，要求他們在8月31日前搬清完畢；其中很多住戶是年紀較長者，住了很久而且付的房租較低，也面臨相同苦況，凸顯美國租屋族長者們面臨一系列財務挑戰，租金占收入比例太高，住居成為艱苦負擔。

「MoneyWise」網站報導，里維拉公寓大樓的房東們透過「羅斯與梭爾」(Roth and Scholl)律師事務所，發函給房客們，對突然終結租賃並未給出理由。住該大樓10年的房客古茲曼(Zeneida Guzman)表示，應該是因市區重劃的關係，導致出租收益調高，「我們真不知該去哪兒，打聽過一些地方，但房租極高」。

據Rent.com最近數據，邁阿密灘的無隔間公寓租金目前平均每月1870元，對靠著社會安全過活的老年人來說，就吃光他們每月的收入；社安金平均為每月1869.77元。

哈佛大學「住居研究聯合中心」(JCHS)所做的「美國較高齡成人2023住居」(Housing America’s Older Adults 2023)報告指出，2021年覺得住居成本壓力很大（占收入至少三成）的老年人家達1120萬戶，為史上最高，想有屋可住岌岌可危。

佛州房地產律師羅沙列斯(Fausto Rosales)表示，里維拉公寓住戶的現象，目前到處都是。地主們已善盡法律義務，向房客提前60天通知；佛州最近通過的法律更規定，對一個月接一個月租住的房客，房東只要提前30天通知就行。

羅沙列斯鼓勵里維拉公寓的房客們跟房東們好好談，看能不能找出一種「解決方案」。

古茲曼表示，自己希望地主給他們多一點迴旋餘地，尤其是住很久的房客，「我們要求的是發點兒慈悲，多一點時間；理想時間是3到6個月」。

房東 佛州 租金

上一則

10種肉桂粉下架 FDA：含鉛量太高 消費者快扔

延伸閱讀

德州等南部4州瘋蓋新屋 專家示警：巨大房市泡沫將爆炸

德州等南部4州瘋蓋新屋 專家示警：巨大房市泡沫將爆炸
罕見百元美鈔「序號驚奇巧合」 可值高價5520元

罕見百元美鈔「序號驚奇巧合」 可值高價5520元
達美取消班機害他損失慘重 男子一連串報復行徑獲網友讚賞

達美取消班機害他損失慘重 男子一連串報復行徑獲網友讚賞
波士頓女子發現敞篷車被刮花 目擊者錄影揭露兇手是牠

波士頓女子發現敞篷車被刮花 目擊者錄影揭露兇手是牠

熱門新聞

每個血型喜歡得到的稱讚不同。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Karolina Kaboompics）

四血型被稱讚什麼會高興 AB型看似不求讚賞卻對一句話沒輒

2024-07-24 22:35
X帳號名為「Byl Holte」的網友貼出他在巴爾的摩一間生蠔餐廳用餐的付款明細，居然有一筆1.12美元的「廚房感激費」，讓他直呼太超過了。(翻攝 Byl Holte X帳號 @SirBylHolte )

餐廳內用帳單出現「廚房感激費」 服務生也說不出所以然

2024-07-23 20:50
一位外國網友分享自家緬因貓成長前後差別。（取材自TikTok＠richiethemainecoon）

世界最巨貓 可愛小緬因貓養大後變身帥氣「獅子王」

2024-07-23 21:20
沃爾瑪變更結帳收銀台使用政策，尤其是自助結帳，已發紊亂，客戶抱怨不已。示意圖，非新聞當事者。(美聯社)

沃爾瑪變更自助結帳櫃台規定 顧客等到發怒：整車不買行了吧

2024-07-26 19:40
小貓「打架」打輸大貓。（取材自微博）

小貓打不贏又愛告狀 網友被萌翻笑「天生委屈臉」

2024-07-27 21:35
加州沙加緬度的66歲婦女瑪麗四年前將裝有6千美元的信封遺落在庭院雜物間，近日找到錢的她想把錢存入銀行但遭拒絕。(翻攝CBS News Sacramento )

加州婦找到四年前遺失的大疊百元鈔 卻遭銀行拒絕存入

2024-07-24 19:50

超人氣

更多 >
霍啟剛之弟傳也追求跳水金牌 氣質與郭晶晶相像

霍啟剛之弟傳也追求跳水金牌 氣質與郭晶晶相像
巴奧／美乒乓球女王華裔張安4度征奧 父母不支持盼「找份正常工作」

巴奧／美乒乓球女王華裔張安4度征奧 父母不支持盼「找份正常工作」
才九個月大「幼犬」照讓網友不可置信 直呼：是熊吧

才九個月大「幼犬」照讓網友不可置信 直呼：是熊吧
關之琳小8歲舊愛近照曝光 183公分型男變個樣

關之琳小8歲舊愛近照曝光 183公分型男變個樣
只因說了一句「不想活了」 加州華女被強制拘留5天

只因說了一句「不想活了」 加州華女被強制拘留5天