邁阿密灘公寓趕租客 長者嘆租屋難找又貴「吃光社安金」

佛州邁阿密灘里維拉公寓大樓老年租屋族被解約事件，凸顯全美高齡租屋族的苦況。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Min An）

佛州 邁阿密灘「里維拉公寓」(Riviera Apartments)大樓房東 日前通知全棟42戶，表示不再續租，要求他們在8月31日前搬清完畢；其中很多住戶是年紀較長者，住了很久而且付的房租較低，也面臨相同苦況，凸顯美國租屋族長者們面臨一系列財務挑戰，租金 占收入比例太高，住居成為艱苦負擔。

「MoneyWise」網站報導，里維拉公寓大樓的房東們透過「羅斯與梭爾」(Roth and Scholl)律師事務所，發函給房客們，對突然終結租賃並未給出理由。住該大樓10年的房客古茲曼(Zeneida Guzman)表示，應該是因市區重劃的關係，導致出租收益調高，「我們真不知該去哪兒，打聽過一些地方，但房租極高」。

據Rent.com最近數據，邁阿密灘的無隔間公寓租金目前平均每月1870元，對靠著社會安全過活的老年人來說，就吃光他們每月的收入；社安金平均為每月1869.77元。

哈佛大學「住居研究聯合中心」(JCHS)所做的「美國較高齡成人2023住居」(Housing America’s Older Adults 2023)報告指出，2021年覺得住居成本壓力很大（占收入至少三成）的老年人家達1120萬戶，為史上最高，想有屋可住岌岌可危。

佛州房地產律師羅沙列斯(Fausto Rosales)表示，里維拉公寓住戶的現象，目前到處都是。地主們已善盡法律義務，向房客提前60天通知；佛州最近通過的法律更規定，對一個月接一個月租住的房客，房東只要提前30天通知就行。

羅沙列斯鼓勵里維拉公寓的房客們跟房東們好好談，看能不能找出一種「解決方案」。

古茲曼表示，自己希望地主給他們多一點迴旋餘地，尤其是住很久的房客，「我們要求的是發點兒慈悲，多一點時間；理想時間是3到6個月」。