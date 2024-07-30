才九個月大「幼犬」照讓網友不可置信 直呼：是熊吧

日本網友分享自家「幼犬」有著驚人體型。（取材自X＠chouchou_the_g）

毛小孩有著各式各樣的類型，而根據品種的不同，每隻毛小孩的成長速度、體型等等的也大不相同。唯一不變的，是不管什麼樣的毛小孩，都相當惹人喜愛。有一位日本網友，分享了一張自家狗狗的照片，並同時公布了毛小孩的年齡，讓許多人感到嘖嘖稱奇。

根據日本媒體「grape」報導，日本「X」網友「chouchou_the_g」分享一張自己和毛小孩的合照，只見畫面中的狗狗，站起來幾乎和一位成人一樣高，體型非常龐大。但這位網友卻表示，畫面中的狗狗還未滿一歲，是只有九個月大的「幼犬」。

這隻狗狗的品種，其實是所謂的「大白熊犬」，雄性的大白熊犬體重可達45到73公斤(約99至160磅)，身體則能長到69至81公分長，再加上站立後的四肢，體型確實遠比想像中的毛小孩再大上一截。而畫面中的大白熊犬，是當時在九個月大時拍攝的，到了2024年的現在，其實已經三歲了。

なんて可愛いの🩷って

超大型犬をぎゅってする2歳児🥹 pic.twitter.com/HlhajW4Skr — 山奥暮らしのシュシュ | 𝕔𝕙𝕠𝕦𝕔𝕙𝕠𝕦 (@chouchou_the_g) 2024年7月19日

不少網友表示「這叫幼犬」、「怎麼看都沒有一點幼犬的元素」、「未免也太大隻了吧」、「再長半年是不是會頂到天花板」、「現在是不是長到180公分了」、「還是好可愛喔」、「真想看看成長過程」、「感覺毛茸茸的」、「好大隻！然後感覺夏天會很熱」、「像是魔法公主裡面那隻」、「一瞬間以為是隻大白熊」。