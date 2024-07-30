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巴奧／東奧退賽讓運動員心理受重視 拜爾絲摘第5金「做好該做的事」

編譯俞仲慈／即時報導
拜爾絲破除心理障礙，強勢回歸巴黎奧運再度摘金。(美聯社)
拜爾絲破除心理障礙，強勢回歸巴黎奧運再度摘金。(美聯社)

體操女王拜爾絲(Simone Biles)本屆巴黎奧運強勢回歸，儘管小腿傷勢未癒，仍堅持抱傷上場，率領美國隊奪下奧運體操女團金牌，個人奧運獎牌數累計八枚，展現其為國家、為個人爭取榮譽的運動家精神。

根據美國今日(USA TODAY)報導，細數拜爾絲運動生涯，曾在2016年里約奧運以及2021年東京奧運獲得四面金牌、一面銀牌和兩面銅牌，如今破除心理障礙、強勢回歸參賽，暌違8年後於巴黎奧運再度摘金，成為美國運動史上奧運獎牌數量最多的體操選手。

拿下個人第五面奧運金牌的拜爾絲，儘管表現傲視全球體壇，但在受訪時仍謙虛表示：「我不統計、我不統計獎牌數，我就是上場比賽，做好我自己應該做的事。」並強調：「我從事自己喜歡的事情而且樂在其中，這對我來說就是最重要的事。」

三年前（2021年，仍稱為2020東京奧運）拜爾絲在東京奧運，因為精神狀況欠佳的心理因素，中途宣布退賽，讓她一度飽受抨擊，美國隊當年僅獲銀牌。拜爾絲的退賽雖然引起不少批評，但也因為她的退賽，讓國際體壇更重視運動員的心理問題。

拜爾絲決定帶領美國隊重新挑戰2024巴黎奧運，一直是本屆奧運各界關注的焦點，而且對她的壓力完全不小於東京奧運。

然而，拜爾絲在本屆奧運練習時傷到小腿，小腿上綁著繃帶，走路還一度巔跛。但並未沒有影響她參賽決心，而且預賽表現優異。

拜爾絲私人教練之一蘭迪(Cecile Landi)透露，拜爾絲抱著勢在必得的決心參賽：「我沒有亂說，這真的是我的想法。」

報導指出，拜爾絲丈夫、美式足球芝加哥熊隊(Chicago Bears)球星歐文斯(Jonathan Owens)也親自到場為妻子加油。

在體操女團決賽時，拜爾絲和三年前一樣，首先挑戰跳馬項目，只見拜爾絲從跑道盡頭全力衝刺，飛越跳馬、在空中扭轉1.5圈，落地時快速向後跳一步，取得平衡、成功穩住雙腳站立，順利完成比賽。

看到這一幕，蘭迪就像腳底裝了彈簧一樣高興地又蹦又跳；她說：「沒有人真正知道過去三年來拜爾絲的情況。」並補充道：「今天她已經向自己證明，而且最重要的是她依然傲視世界體操。」

美國隊在拜爾絲領軍下，拿下體操女團奧運金牌，接下來將挑戰女子體操單項比賽爭取更多榮譽。

體操女王拜爾絲抱傷上場，率領美國隊奪下奧運體操女團金牌，個人奧運獎牌數累計八枚。...
體操女王拜爾絲抱傷上場，率領美國隊奪下奧運體操女團金牌，個人奧運獎牌數累計八枚。(路透)

東京奧運 拜爾絲 巴黎奧運

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