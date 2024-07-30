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巴奧／從籃球轉戰沙灘排球 前NBA球員巴丁格首戰告捷

中央社巴黎29日綜合外電報導
巴丁格。(美聯社)
巴丁格。(美聯社)

曾在美國職籃NBA征戰7個球季的巴丁格（Chase Budinger）29日和搭檔伊凡斯（Miles Evans）在巴黎奧運沙灘排球首戰中主宰全場，以直落2的成績擊敗法國地主國對手。

職業運動網站5GOATs報導，本屆奧運美國在沙灘排球項目派出2支男子隊伍，其中一隊由巴丁格與伊凡斯組成。巴丁格也成為首位曾在NBA例行賽先發，又以美國奧運代表隊身分參加籃球以外項目的選手。

儘管地主國觀眾在艾菲爾鐵塔體育場（Eiffel Tower Stadium）為法國大聲加油，巴丁格與伊凡斯在比賽中依然表現出色。兩人先以21比14贏得第1局，然後僅用了14分鐘就以21比11拿下第2局。

巴丁格從休士頓火箭開始踏上他的NBA之旅，後來轉戰沙灘排球，他與隊友伊凡斯上個月在國際排名中超越另一個雙人組合，搶下美國奧運代表隊的最後一個席次。

現年36歲的巴丁格在NBA一打就是7年，效力火箭期間與林書豪是隊友，結束籃球生涯後重拾高中苦練的排球。對他來說，參加奧運是他期盼已久的成就。

自幼接觸籃球和沙灘排球的巴丁格曾是加州拉科斯塔峽谷高中（La Costa Canyon High School）排球隊主將，帶領校隊贏得3屆州際冠軍，並獲選「排球雜誌」（Volleyball Magazine）的「年度全國最佳高中球員」（National High School Player of the Year），就讀大學期間加入亞利桑那大學籃球隊。

巴丁格與伊凡斯雙人組目前全球排名第13，在美國排名第2，僅次於全球排名第5的隊友帕坦（Miles Partain）與貝內許（Andy Benesh）。

在奧運沙灘排球項目，每個國家最多只能派出2支隊伍，每支隊伍2名選手，是最難取得參賽資格的運動項目之一。

巴黎奧運 NBA

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