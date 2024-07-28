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「死侍與金剛狼」首映破2億元 北美周末票房攀上今年新高

中新社／洛杉磯28日電
能讓死侍、金鋼狼在大銀幕合作，讓尚恩李維直呼「夢想成真」。（圖／漫威影業提供）
能讓死侍、金鋼狼在大銀幕合作，讓尚恩李維直呼「夢想成真」。（圖／漫威影業提供）

漫威超級英雄電影「死侍與金剛狼」（Deadpool & Wolverine）首映周末票房突破2億美元，一舉推動北美周末票房攀上2024年新高。 

據票房統計網站BoxOfficeMojo7月28日的電影市場數據，25部影片北美周末票房（7月26日至28日）報收逾2.77億美元，較前一周末大漲約86%，創下2024年迄今北美周末票房最高紀錄。這也是北美周末票房時隔6個統計周期再次超越2億美元。

「死侍與金剛狼」自7月26日亮相後穩居北美單日票房冠軍，首映周末票房高達2.05億美元，隻手撐起該統計周期北美總票房約四分之三天下。 

「死侍」被稱為「最另類的超級英雄」，2016年和2018年先後推出的前兩部影片全球票房均超過7.8億美元。此番」死侍」時隔6年重返大銀幕，且與「金剛狼」聯動，備受影迷矚目。上映僅三天，「死侍與金剛狼」全球票房已達約4.38億美元，開畫成績可圈可點，目前主要電影網站對其評價為IMDb評分8.3、MTC評分56、爛番茄新鮮度79%（301評），CinemaScore打分為A。該片也是近三年來首映周末票房最高的影片，僅次於2021年12月推出的另一部好萊塢超級英雄電影「蜘蛛俠：英雄無歸」（Spider-Man：No Way Home）。

「龍捲風暴」導演自爆曾歷龍捲風襲擊。（圖／華納兄弟提供）
「龍捲風暴」導演自爆曾歷龍捲風襲擊。（圖／華納兄弟提供）

在新片強勢衝擊下，上期北美周末票房冠軍「龍捲風暴」（Twisters）以約3530萬美元、56.6%環比跌幅，退居本輪排名第二位。這部動作冒險片北美累計票房現約1.55億美元、全球票房約2.21億美元。

喜劇動畫片「神偷奶爸4」（Despicable Me4）以約1420萬美元周末票房從上期榜單亞軍降至本輪排名第三位，北美累計票房現約2.91億美元、全球票房約6.78億美元。

奇幻動畫片「腦筋急轉彎2」（Inside Out2）以約830萬美元周末票房從上期榜單季軍降至本輪排名第4位。自6月14日上映至今，其北美票房達6.13億美元，全球票房豪取15.06億美元，繼續在2024年北美和全球票房排行榜上遙遙領先。

7月26日亮相的另一部新片「The Fabulous Four」，以約101萬美元首映周末票房躋身榜單第8位。這部喜劇片由曾獲奧斯卡最佳女主角獎的蘇珊莎蘭登（Susan Sarandon）等好萊塢資深演員主演，開畫反響為IMDb評分5.8、MTC評分45、爛番茄新鮮度27%（33評）。

好萊塢 奧斯卡 龍捲風

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