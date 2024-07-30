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飛機餐不好吃？ 旅遊記者替它們平反

世界新聞網／輯
有些人認為飛機餐不好吃，但一名旅遊記者維琪試圖為它們平反。示意圖，和本新聞無關。（取材自unsplash.com@ Toni Osmundson）
有些人認為飛機餐不好吃，但一名旅遊記者維琪試圖為它們平反。示意圖，和本新聞無關。（取材自unsplash.com@ Toni Osmundson）

有些人不喜歡飛機上的餐點，認為令人難以下嚥，但旅遊記者維琪（Vicki Denig）認為考量到航空公司的成本、受到限制的作業環境等原因後，她認為其實飛機餐令人滿意，她每次搭機時都很享受，希望旅客不要動不動就拿飛機餐和米其林餐廳的餐點比較。

旅遊及美食媒體Thrillist報導，航空公司做了大量市場調查、花了數百萬元研發出能滿足大眾口味，又要兼顧成本和營養的餐點，菜色不會差到哪裡去。

擁有合格證照營養師帕帕（Abra Pappa）說，過去曾有段時間航空公司被規定不得以票價和同行競爭，因此其他設備或提供的服務的品質就成為戰場，包括飛機餐點，後來這個限制取消，餐點的成本成為最主要考量，她並舉一個1980年代有名的案例，指美國航空（American Airlines）在每份飛機餐少放一顆橄欖，一年可以省下4萬元。

捷藍航空（JetBlue）機上體驗前資深分析師布朗（Jessica Brown）說，雖然每家航空公司狀況不同，但目前機上食品成本平均一人約10至12元，這包括飛機餐、飲料、降落前提供的小點心等。

維琪說，她喜愛飛機餐的原因包括在這麼多限制中，餐點還能符合人們的口味，她認為航空公司根本是製作平價餐點的專家，奶油味重的醬料、有厚厚一層起司的餐點和碳水化合物量高的食物。

維琪說，飛機餐常常是高碳水食物情有可原，第一是它們比新鮮原型食物便宜，第二是高碳水食物中的精緻糖能為大腦快速充糖（sugar rush），刺激多巴胺（dopamine）上升，讓人能立刻有愉悅和滿足感。

維琪說，航空公司使用對流烤箱，加熱和烹煮的效果更好，此外當人身處高空時味蕾會較不敏感，因此飛機餐大多較鹹、口味重，維琪說很多人喜愛重口味的食物，她也不例外。

維琪說，她最常點的飛機餐是義大利麵，因為那是平常嚴格控管飲食的她不常吃的食物，當她搭飛機時就會點一份配點小酒或零卡可樂，就像人們去電影院會點可樂和爆米花，航空公司近年來針對飲食控制者提供符合需求的餐點，例如奇亞籽布丁或優格百匯，但數據顯示旅客很少點這類食物。

維琪說，可以把吃飛機餐視為放鬆、滿足胃口、可以稍微放鬆一下的時刻，順便戴上耳機享受一下機上的浪漫喜劇，她建議旅客把吃飛機餐當作可以維護或提升自己健康的舉動「自我照護」（self-care），「好好靠著椅背，邊吃飛機餐邊享受這段旅程」。

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