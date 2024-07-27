巴奧／遞聖火船很晃 納達爾、小威、劉易士表情成焦點

網壇名將納達爾 和小威廉絲與奧運田徑傳奇劉易士26日在巴黎奧運 開幕式中搭乘同一艘船傳遞聖火，途中船身搖晃，三人的表情引發話題。

「衛報」（The Guardian）網站報導，來自西班牙的納達爾（Rafael Nadal）看起來很擔心強風會吹滅聖火；美國的劉易士（Carl Lewis）和小威廉絲（Serena Williams）則一臉驚恐，擔憂一隻手舉火炬時重心不穩。

同船的人還有羅馬尼亞體操皇后柯曼妮西（Nadia Comaneci），只有她在船晃動時顯得泰然自若，畢竟她贏過兩面奧運平衡木金牌，神情相對從容或許並不令人意外。

小威一度看起來嚇得倒抽一口氣，並抓住柯曼妮西讓自己穩下來。

一名社群平台X用戶發文說：「劉易士絕對恨死這次搭船，這已被我列入2024年奧運會的亮點。」

Carl Lewis, Rafael Nadal, Nadia Comăneci and Serena Williams fearing for their very lives in an unstable boat on the Seine was a MOMENT. #Olympics pic.twitter.com/nsYJOLz3XW — David Rush (@dav1drush) 2024年7月26日

另一名網友寫道：「儀式上最喜歡的部分是劉易士、小威等人在船上，穿著救生衣，渾身溼透，看起來不知道到底發生了什麼事」。