不只用手摸 14種蔬果購買前先用鼻子嗅一嗅

專家建議包括桃子等14種蔬果應該在購買時聞一聞。圖為蔬果示意圖。（取材自unsplash.com@Jacopo Maiarelli）

一句諺語說「吃東西時眼睛先吃」（We eat with our eyes first），強調食物的外觀給人的第一印象很重要。但鼻子和食物也大有關聯，食物的氣味也是我們享受食物的元素之一，更是我們判斷食物是否新鮮的關鍵，Daily Meal的報導建議消費者在購買14項蔬果時，可以先用鼻子聞一聞再決定是要放到購物車還是把東西留在架上。

首先是桃子，桃子在最成熟時應該散發甜甜的、新鮮的和強烈的氣味，這是桃子內部的「內酯」（Lactone）所產生，購買其他核果類如李子、甜桃時這準則也適用。因此，若桃子有氣味但不明顯，表示還不夠熟，但若散發醋味或發酵味，表示可能變質了。

第二是洋蔥，洋蔥有著強烈的氣味，但當你購買洋蔥時，它不應該已經聞得到味道，架上的洋蔥應該要聞起來無味，因為洋蔥的細胞壁遭破壞時就會開始釋放強烈氣味，因此購買時應選聞起來無味的洋蔥，代表它們仍完好無損。

第三是哈密瓜，成熟哈密瓜的蒂頭會有淡淡的甜味和果香，代表可以食用，奇怪的氣味代表它已變質，另外一個方法是輕戳果臍，若會輕微變形或破裂，也代表已經可以吃了。

第四是甜椒，無論是綠色、黃色還是紅色的青椒或甜椒，開始變質時會釋放腐臭、辛辣的味道，而新鮮的甜椒則是充滿活力、青草香的味道。

接著是鳳梨，挑選時可以聞鳳梨底部，若有和吃鳳梨時一樣的香甜味，代表這個鳳梨已經可以吃了，但若有酸味，可能代表還沒成熟或是吃起來有酸味。

第六是玉米棒。玉米棒販賣時常包裹在穗中，撥開會影響玉米的新鮮度，因此可以用聞的，穗應該散發淡淡甜味，若穗不多，還能聞到玉米的奶油味。

第七是蘋果，成熟的蘋果散發甜味，還有淡淡的糖味及一點酸味，若有酸醋味表示蘋果內部會有難聞酸味。

第八是番茄，當番茄成熟時會有濃郁的花香和果香，但若還帶有羅勒味，表示這顆番茄非常美味。

第九是柑橘，柑橘成熟時會散發淡淡的柑橘香味，這是橙皮中的檸檬烯所產生的，觸摸是另一種方式，太硬的柑橘代表還沒成熟。

第十是菊苣，特別的是成熟到可以食用的菊苣略帶一種堅果味，但不會特別明顯，消費者可以搭配觀察外觀，若葉子的顏色一致且脆，表示可以吃了。

第十一是草莓，草莓越成熟，散發的氣味就越濃，如果草莓的味道濃郁且多汁就表示可以吃了，變質的草莓會有一種氨的味道。

第十二是菠菜，若葉子散發淡淡的泥土香氣，表示這把菠菜會很好吃，但若是腐敗的酸味，這把菠菜就不能購買。

第十三是西瓜，購買時可以找到莖被切除的地方嗅一嗅，若聞起來又甜又新鮮，表示這西瓜可以吃了；有趣的是變質的西瓜會先變得無味，接著才是酸味，因此沒有味道的西瓜就是變質的象徵。

最後是花椰菜，新鮮的花椰菜有淡淡的植物和堅果香味，變質的花椰菜則是有花椰菜煮過頭和一點腐爛的味道。