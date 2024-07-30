八月4生肖財運旺 屬龍升遷有望、他們業績狂飆收入增

四生肖財運旺盛。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Alexander Suhorucov）

七月已到下旬，即將迎來新的月份，中國媒體《新浪看點》分析，生肖龍、馬、猴、豬將於八月上旬收入節節攀升，不會再受貧窮所苦。屬龍的人將被幸運之神眷顧，迎來事業上絕佳的發展機會，職場升遷、創業拓展都有貴人相助。屬馬的人八月業績飆升，收入大幅增加，還有額外的財富機會。

生肖龍：龍騰四海，財源廣進

屬龍的人在八月上旬將被幸運之神特別眷顧，事業上迎來前所未有的發展機會，包括職場升遷或創業拓展等都有貴人相助，且才華得以充分展現，計畫合作接踵而至，收入自然也跟著上升，不只如此，連偏財運也極佳，投資 理財往往能收穫意想不到的驚喜。

生肖馬：馬到成功，財富滿滿

屬馬的人八月將是一個充滿機會與挑戰的月份，事業上會憑藉自己的勤奮與智慧，克服重重困難，成功完成多個項目，得到上級和同事的高度認可，由於業績飆升，收入也水漲船高，同時因為他們還具備良好的人緣和社交能力，因此帶來了許多額外的財富機會。

生肖猴：機智過人，財富倍增

屬猴的人八月憑藉著敏銳的觀察力和果斷的行動力，在投資和理財領域得到好成績，無論是股票、基金或房地產，都能精準掌握市場脈搏，做出正確的決策，進而實現財富的快速成長。

生肖豬：福星高照，財運亨通

屬豬的人八月被好運包圍，工作或生活都充滿了驚喜，事業上憑藉著自己的努力和才華，得到了領導的讚賞和同事的認可，職位和薪資都會提升，偏財運也極為旺盛，無論是抽獎、中獎或意外之財都有機會。