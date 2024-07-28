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搜救犬連續「上工18小時」眼睛都睜不開 累壞趴地吃餅

世界新聞網／輯
搜救犬累壞趴地。（取材自微博@豆姐Eva）
搜救犬累壞趴地。（取材自微博@豆姐Eva）

搜救犬工作繁重，遇到災害時經常要連續長時間上工，下崗後難免讓狗狗累壞。網友分享一隻搜救犬連續工作18小時後，累到站不起來卻又餓壞了，只好努力睜開眼睛咀嚼大餅，畫面流出令不少人感到心疼。

一名網友在微博分享一支影片，一隻搜救犬連續在廢墟中工作18個小時，下工後的小狗累的都站不起來，只能躺在地上，訓練員只好將大餅撕碎，放在地上餵養小狗，從影片中可以看出來小狗真的又餓又累，即使眼睛都快要睜不開了，還是拚命咀嚼口中的大餅。

其他人則留言「好心疼，小狗拚命救人類，人類可以好好對待它的同類嗎」、「估計是為了爭搶黃金救援時間，狗狗十幾個小時連續搜救，飯都顧不上吃幾口」、「寶貝累壞了，致敬」、「致敬小狗士兵，躺著嚼飯有點可愛哈哈哈」、「狗狗是人類的朋友，人們必須要愛護牠和保護牠」、「為了人類拚命，值得尊敬，看著好心疼，好好對待狗狗」、「小狗的同伴為人類做貢獻，小狗卻被虐待，拋棄」。

也有網友問「沒有多的搜救犬嗎」，其他人回答「沒有，你知道培養一只搜救犬要花費多少人力物力和財力嗎，而且並不是所有的狗都適合搜救這一項，這就跟人一樣，要看天賦，然後你還得服從」、「太難培養了，選出來的狗都是狗中狗，狗中精英」。

搜救犬接受過專業訓練，從而成為專門負責執行搜索與救援的工作犬。搜索及拯救犬對於在廣大範圍、自然災害環境或有龐大數目受害者的情況下進行搜索及拯救任務時有重大的幫助，能夠有效地收窄所需要進行搜索的範圍，以減低拯救延誤的可能性，並且促進搜索的效率。

微博 寵物

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