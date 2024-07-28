摩羯詹皇就是籃球王者 用星座特質看你可能在哪個奧運項目奪牌

巴黎奧運熱鬧展開，星座專家用星座特質告訴你容易在什麼項目中奪牌。圖為美國隊在開幕式進場。(新華社)

巴黎奧運 熱鬧展開，來自世界各地的好手齊聚一堂爭奪最高榮耀，在看運動員競賽的同時，也可以想像自己若參賽會在什麼項目拿獎牌；時人雜誌（People）報導，不管你是好勝的火象星座還是嚴謹的土象星座，都會找到和你的星座特質吻合的運動項目，有較大奪牌機會。

首先是牡羊座，這星座的人就像其守護星火星和守護神戰神一樣，精力充沛且喜好競爭，面對挑戰不會畏縮，因此不管是短跑、十項全能還是田徑七項全能，需要爆發力的田徑運動很適合牡羊座。

金牛座重視內外在的美，也不會輕忽精確性和專注性，因此結合靈活柔軟和技術再加上跳躍力的跳水是很適合金牛座的運動，且跳水講求完美入水，這很符合其守護神，愛與美的化身維納斯。

雙子座的守護星是水星，讓他們敏捷又多才多藝，因此，敏捷度是致勝關鍵之一的網球和雙子座思緒快捷的腦袋和多元的個性很符合。

巨蟹座是游泳；巨蟹除了是水象的第一個星座外，也體現了這個元素的易變性，能到奧運殿堂出賽的選手都受過好幾年的訓練，很符合這星座的人擁有的接受力和韌性。

獅子座是每場賽事都受到很多人矚目的體操，除了沐浴在聚光燈下外，他們也很重視賽事進行時的藝術感，當體操選手在地板或平衡木上優雅又霸氣的表演時，氣場非常強，就像獅子座天生散發的王者氣息。

處女座喜歡策略型思考，需要戰略、機智和精準度的桌球和他們的特質很相符，桌球的每一次攻擊甚至到球怎麼轉都可以經過計算，和處女座一絲不苟的個性很契合。

處女座喜歡策略型思考，需要戰略、機智和精準度的桌球和他們的特質很相符。(路透)

講究兩人間無間地合作默契的沙灘排球最適合的星座就是天秤座了，因為這很符合天秤喜愛平衡和夥伴關係的個性。沙灘排球講究團隊合作、和諧，這就像天秤天生的守護星維納斯性格，在自然中舉辦賽事的環境也符合天秤們對美麗環境的熱愛。

天生容易受到強度吸引的天蠍座很適合衝浪，因為每一次征服強力浪花和衝浪的快感對天蠍來說非常誘人，守護神冥王普魯托讓天蠍們喜歡挑戰自己和環境的極限。

射手座喜歡冒險和走出舒適圈，馬拉松這項需要探索和征服新領域的運動非常適合他們，最後衝破終點線的那種成就感完全反映出他們守護星木星充滿鬥志和活力的特質。

摩羯座重視紀律、負責任，在籃球比賽中，專注、策略、意志力很重要，和摩羯座的特性不謀而合，更不要說守護星土星的野心和忍耐度，NBA球星「詹皇」詹姆斯(LeBron James)就是完美體現這些特質的摩羯座。

籃球比賽需要專注、策略、意志力，NBA球星「詹皇」詹姆斯就是完美體現這些特質的摩羯座。(美聯社)

霹靂舞在今年首度成為奧運動的正式項目，其讓人展現體育和藝術技能又提供個人表演空間的特質，和水瓶們骨子裡叛逆的個性和喜歡推翻社會常規的個性很契合。

雙魚座喜歡作夢、直覺很準，和水這項元素密不可分，航行讓雙魚們可以沉浸在海上又同時要施以技巧掌控海浪，帆船這項運動能完美符合雙魚內在適應環境的能力。