日本觀光藏陷阱 他親測「陰陽菜單」靠1招省錢點餐

部分日本的餐廳使用日文或英文菜單點餐，價格會有所不同。示意圖，非新聞事件相關店家。(歐新社)

赴日旅遊用餐小心被多收錢！華人 網友分享，在日本 餐廳使用英文菜單點餐會被多收費，同款肉品英文菜單硬生生比日文菜單多了100日幣（約0.65美元），實測用日文加比手畫腳點餐，果真是以日文菜單的價格結帳，笑稱「日本真的有陰陽菜單」。

一名網友在小紅書 上貼文表示，她老公很早以前就警告過「日本有陰陽菜單」，在日本的餐廳使用日文或英文菜單點餐，價格會有所不同，英文菜單的品項價格會比日文菜單櫃上數十日幣左右。

該網友原本不相信，近日到日本吃拉麵及烤豬肉時，特別比對兩份菜單的價格，想不到同一款肉，英文菜單比日文菜單價格多100日幣，有些品項則是貴了30-50日幣，驚呼「如果不把菜單拼在一起仔細看，真的看不出來」。

她老公得意洋洋的說，「我說日本有陰陽菜單是真的吧？之前問過同事，據說是老闆製作英文菜單意味著要雇用會英文的店員，而會英文的店員不好找，找來了也要支付多一些的工資，這些都是成本」。

網友發現日文、英文菜單價格不同。（取材自小紅書）

該網友因此改用日文點餐，遇到不會說的品項就比手畫腳，結果店員真的是用日文菜單結帳，她直呼「不得不說日本餐廳的這個思維真是太有趣了」。

有類似經驗的網友留言「終於有人說了，我去日本無數次，今年第一次在倉敷被英文菜單創了，他們就是故意的，我從進門就開始用日文問，店員就是不回答，拿著英文菜單用手指，有種就是只賣套餐的感覺。坐下來後發現可以單點，而且日文菜單的套餐更便宜」、「神戶某知名牛排店更誇張，網站預約日文版按原價，到店付款。切換用英文版或中文版直接多收10%服務費，還需要提前付費不能退。還有日歸(一日來回)溫泉，日文版的日期可以選擇私湯，切換英文中文顯示售完」。

其他人留言「我之前看我們這邊的和日本報導，說是遊客都非常理解陰陽菜單和對遊客加價的行為」、「有些旅遊資源型國家，連景點門票都是外國人比本地人貴好幾倍」、「在京都也碰到過，去一家居酒屋，英文菜單比日文菜單貴了20%」、「五月去東京也遇到一次陰陽菜單，同樣的菜中文的比日文的要貴。還有一家我們點完餐了自己給我們上了一盤生魚，說是必須消費的菜品，不可以不點，按人頭收費」。