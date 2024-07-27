3星座最自私 牡羊情緒化又固執、他們負能量爆棚

牡羊座情緒化愛生氣。示意圖。（取材自pexels.com@Andrea Piacquadio）

與人相處時最怕遇到自私自利的人，中國媒體《搜狐》點名牡羊座、雙魚座、摩羯座是最為薄情寡義的三大星座，他們脾氣差又自私，其中牡羊座做事容易情緒化，失控就會大哭大叫，一意孤行；雙魚座經常負能量爆棚，外表惹人憐愛，實際內心非常自我。

牡羊座

牡羊座的人做事情直來直往，有一股敢闖敢拚的性格，但容易情緒化，絲毫不聽別人的勸告，脾氣也很差，導致不少人會受不了他們的壞脾氣，因而遠離他們。

牡羊座個性自私，只管自己高興，不在乎身邊的人是否因此困擾，雖然等到事後他們常感到後悔，但下次再遇到一樣的事情，他們還是會忘記教訓，重蹈覆轍。

雙魚座

雙魚座的人個性善變，時而滿滿正能量，時而負能量爆棚，他們會直接將委屈、不開心的情緒發洩，只喜歡活在自己的小世界。

雖然雙魚座表面上看來惹人憐愛，實際卻非常自我，如果要和別人一起做事，對他們有利時，他們會竭盡全力去做，可是如果對他們毫無利益可言，他們則會開始裝傻。

摩羯座

摩羯座的人活得十分自我，他們是典型的任務狂，眼裡沒有其他事情。

摩羯座只在乎任務對自己有無好處，但凡有好處的事情，他們會冒死搶奪，不會思考他人，若是對自己沒有好處的忙，他們是死也不會願意幫，非常沒有良心。