巴奧／開幕式獨樹一格 5大難忘時刻一次看

巴黎奧運開幕式表演者。(新華社)

打破疆界、突破類別且史無前例，2024年巴黎奧林匹克運動會開幕式以令人悸動的活力和難以忘懷的獨特表演拉開這場體壇盛會的序幕。

法新社列出以下令人難忘的5件事：

意料之外的雨勢

法國知名劇場導演喬里（Thomas Jolly）精心策劃這場開幕式在塞納河上的每一分鐘，但他無法控制天氣這個變數。氣象預報顯示未來數日將是炎熱晴天，但可惜的是，開幕式在夏季的傾盆大雨中展開。

法國古典鋼琴家康托洛夫（Alexandre Kantorow）在巴黎橋上表演時沒有任何遮蔽物，除了他本人渾身溼透之外，社群媒體 上也有人擔心他的鋼琴。巧的是，他演奏的曲目是法國作曲家拉威爾（Maurice Ravel）的「水之嬉戲」（Jeux d'eau）。

鋼琴家康托洛夫在巴黎橋上表演。(路透)

此外，網路瘋傳一張英國首相施凱爾（Keir Starmer）的照片，他不像旁人一樣穿上透明塑膠雨衣，展現典型英國人對抗惡劣天氣的氣概。

Looks like Keir Starmer has just won re-election with this photo pic.twitter.com/9R0j7ypkMx — Keiran Pedley (@keiranpedley) 2024年7月26日

驚喜復出

加拿大歌手席琳狄翁（Celine Dion）過去一段時間一直在對抗罕病，她今晚華麗復出，在開幕式高潮時刻登上艾菲爾鐵塔，獻唱法國歌手愛迪琵雅芙（Edith Piaf）的「愛的讚歌」（Hymn to Love）。

對抗罕病的席琳狄翁華麗復出。(路透)

在席琳狄翁婉轉動人的歌聲中，法國柔道傳奇希內（Teddy Riner）和奧運 田徑3金得主佩雷克（Marie-Jose Perec）點燃了聖火。

席琳狄翁2022年12月首度公布罹患「僵硬人症候群」（Stiff person syndrome），這是一種無法治癒的自體免疫疾病。

法國經典

約80名巴黎「紅磨坊」（Moulin Rouge）舞者身穿特製粉紅舞衣，獻上著名的康康舞。這種極具代表性的舞蹈可追溯至1820年代，但今晚的配樂經過電音改編，為法國經典文化增添新意。

當各國國家隊開始在塞納河上乘船遊行時，一名手風琴手在橋上為他們伴奏，他戴著貝雷帽、穿著藍條紋上衣，一身法國經典裝扮。

拒絕歧視

當法籍馬利裔歌手中村阿雅（Aya Nakamura）將在開幕式演出的消息傳開時，社群媒體上出現一些帶有種族歧視 和來自極右派的批評。但在法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）支持下，她和她的舞團隨著法國共和國衛隊（Republican Guard）樂團的伴奏，於法蘭西學院（Academie Francaise）前表演了多首歌曲。

法籍馬利裔歌手中村阿雅。(路透)

在一系列讚頌性向與性別認同寬容的舞蹈表演結尾，演員凱特林（Philippe Katerine）將幾乎全裸的身體塗成粉藍，扮成希臘酒神戴歐尼修斯（Dionysus）。

整場開幕式中，喬里所設計最具戲劇性的橋段或許是在塞納河豎立10座法國女性先驅雕像，以將她們的貢獻銘刻在大眾心中。

這些女性包括1793年被送上斷頭台的作家兼女權運動人士德古菊（Olympe de Gouges）、推動法國墮胎權立法的席蒙‧維爾（Simone Veil）、女權運動者哈利米（Gisele Halimi）等。

兼容並蓄的音樂

從古典樂到歌劇，從流行樂到電音，各種音樂都能在巴黎找到共鳴。

流行樂天后女神卡卡（Lady Gaga）在這場開幕式表演法國歌舞廳經典曲目，饒舌歌手Rim'K等法國本土明星也接連登台。但獲得最熱烈迴響的或許是法國金屬樂團Gojira，這是第一次有金屬樂團在奧運開幕式獻藝。