隨心所欲卻抓牢男人的心 四血型「小惡魔女性」排行

有的血型的女性性格特別「小惡魔」。（取材自unsplash.com＠Daniele La Rosa Messina）

有點可愛又帶點任性的「小惡魔」性格，往往能把許多男性耍得團團轉，不知不覺就深陷其中無法自拔。日本網站「占TV」近來就分析四種血型 的女性，排行每個血型的「小惡魔」程度如何。

第4名：A型

個性認真的A型，為了避免遭到誤解，因此不太會採取小惡魔的態度，而是謹慎地與人建立關係。她們的穿著通常以樸素、得體為主，有時也因為考慮太多，顯得比較頑固一些，因此在感情之中，也往往不容易得到對方的正面回應。

第3名：O型

O型更傾向於專注單一對象，而不是流連在好幾位男性之間。除了本命以外的戀愛，O型都不感興趣，並且只有在關鍵時刻，才會想到要好好打扮自己，或耍點小心機。平常的她們親切且周到，不過也有些粗心的地方，但她們對所有人的距離感都維持一致，不會讓人有所誤會。

第2名：AB型

精於算計的AB型，喜歡用曖昧的態度挑逗男性，讓自己處在有利局面。像是如果知道對方有開車，她們會就會說「你真厲害！我放假想去旅行，但搭電車不太方便……」來對方的反應。如果對方答應邀約，她們會在表面上表達感謝之情，但未必打算繼續進一步發展。

第1名：B型

B型按照心情做事，憑著天真無邪的樣子，擄獲男性的心情。她們喜歡穿著可愛且暴露的服裝，但其實這麼穿並未有什麼特別意圖，單純是自己喜歡而已。此外，當她們在興奮時，會有擁抱他人之類的肢體接觸，但當男性主動接近時，她們又會顯得厭惡。這些隨心所欲地的行為，總是把男性耍得團團轉。